امامزادگان پایگاه فرهنگی مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ابراهیمی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به ظرفیت فرهنگی عظیم بقاع متبرکه گفت: در گذشته از این ظرفیت عظیم به خوبی استفاده نشده است و این باید جبران شود.



معاون سازمان اوقاف و امور خیریه با تبیین منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص لزوم تبدیل حرمهای امامزادگان به قطبهای فرهنگی، فعالیتهای این سازمان در حوزه امامزادگان و بقاع متبرکه را لبیک عملی به منویات مقام معظم رهبری دانست.



وی توسعه و تجهیز امامزادگان با عملیات عمرانی و اجرای برنامه های مداوم و تاثیرگذار فرهنگی در بقاع متبرکه را از ملزومات مقابله با تهاجم فرهنگی اعلام کرد و افزود: صدها شبکه ماهواره ای فارسی زبان، مبانی دینی ملت ایران را مورد تهاجم ممتد قرار داده اند و سازمان اوقاف و امور خیریه باید با برنامه ریزی و تلاش بیش از پیش، زمینه مقابله با این تهاجم و ناتوی فرهنگی را فراهم کند.



ابراهیمی در تشریح این موضوع ادامه داد: اعتقادات دینی مردم مسلمان ایران، مهمترین عامل مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است و امامزادگان هم نقش بسیار مهمی در دین باوری مردم دارند.