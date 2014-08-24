نیاز به حرکت عظیم محتوایی با وجود بیش از 20 هزار شبکه ماهواره ای

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کانون کارآفرینی و فناوری مساجد کشور در دانشگاه شریف افتتاح شد. دکتررضا روستاآزاد در مراسم افتتاحیه گفت: بهترین راه پیشبرد هرچه بهتر اهداف نظام استفاده مناسب از ظرفیت مساجد است.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن گفت: برای پیشبرد اهداف نظام لازم است که از پایگاه مساجد بهره برداری کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به افزایش روزافزون شبکه های ماهواره ای در جهان گفت: در حال حاضر بیش از 20 هزار شبکه ماهواره ای در دنیا فعال است که از این آمار حدود2 هزار شبکه ماهواره ای در ایران قابل دسترسی است که 200 شبکه آن فارسی زبان است و روز به روز تعداد این شبکه ها هم در حال گسترش است. این بدان مفهوم است که ما با حجم عظیمی از اطلاعات و داده ها مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: ما در حال حاضر به شدت در معرض تهاجم فرهنگی قرار گرفته ایم و روز به روز هم این تهاجمات در حال افزایش است.

رئیس دانشگاه بر تولید محتواهای غنی و همراه با فناوری های روز تأکید کرد و گفت: باید این محتواها با ابزارهای امروز و در بستر خود عرضه شود، چراکه اگر چنین توانمندی در عرضه محتوا نداشته باشیم در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بدون شک دچار مشکل خواهیم شد.

روستاآزاد در پایان خاطرنشان کرد جهت پیشرفت هرچه بیشتر کشور باید از اصیل ترین ظرفیت موجود یعنی مساجد استفاده نماییم.