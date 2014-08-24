به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از ناآرامی مجلس بر سر انتخاب ناظران مجلس در هیات نظارت بر صدا و سیما و هیات نظارت بر مطبوعات مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران در مجلس با اعلام تذکری گفت: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است.

وی ادامه داد: امروز مشاهده کردیم در یک ماده از آیین نامه برای رئیس مجلس ابهامی وجود داشت. راه رفع ابهام استفساریه است، نه استمزاجیه که در این راستا هم دوستان طرح های دوفوریتی داده بودند که به صحن نیامد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: در رأی‌گیری استمزاجیه 100 نفر از نمایندگان به رویه کمیسیون فرهنگی رأی دادند و 94 نفر با این رویه مخالفت کردند، بنابراین اکثریت مجلس گفته که کار کمیسیون فرهنگی درست است.

وی ادامه داد: اما آقای رئیس میل خود را به نتیجه استمزاج از نمایندگان ترجیح دادند و این دیکاتوری است. من به جمهور که مردم هستند و به مسئول اسلامیت نظام که رهبری است، گله می کنم این رفتار دون شأن ریاست مجلس است.

کوچک زاده با تاکید بر اینکه یکی از وظایف و اختیارات هیات رئیسه حفظ شأن مجلس است، گفت: یکی از اعضای هیات رئیسه به رئیس مجلس تذکر دادند که شأن مجلس را رعایت کنند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در فتنه 88 کسانی که رأی نیاوردند، اصرار به تشکیل لویی جرگه می کردند، این لویی جرگه شأن ریاست مجلس نیست.

وی افزود: مجلس با سلیقه آقای لاریجانی اداره می شود و ما این کار را توهین به خود می‌دانیم.

در ادامه، محمدحسن ابوترابی‎فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی اداره جلسه را برعهده داشت، گفت: ریاست محترم مجلس فرمودند که من باید بر اساس برداشتی که از آیین نامه دارم، عمل کنم که حرف درستی است، مدیر جلسه باید بر اساس برداشتی که از آیین نامه دارد، عمل کند.

ابوترابی فرد ادامه داد: انصافا نگاهشان این بود که در این بند از آیین نامه ابهام وجود دارد و بر این اساس استفساریه از مجلس کردند.

با اعلام این اظهارات، کوچک زاده در اعتراض به اظهارات ابوترابی فرد با صدای بلند گفت: ریاست مجلس از نمایندگان استمزاج گرفتند نه استفسار.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حرف آقای کوچک‌زاده درست است.

وی ادامه داد: آقای لاریجانی برداشتی از آیین نامه داشتند که در آن برداشت نظر مجلس را هم گرفتند که بر این اساس نمایندگانی که تصمیم کمیسیون فرهنگی را درست می دانند، نظرشان را بدهند.

ابوترابی فرد تاکید کرد: طبیعی است که بسیاری از تصمیمات مورد نقد باشد، بالاخره ریاست مجلس تصمیمی گرفته است.

به گزارش مهر، لاریجانی در جلسه بررسی اعتراضات نمایندگان به نظر کمیسیون فرهنگی ابتدا نظر کمیسیون فرهنگی در مورد انتخاب ناظران در صدا و سیما و مطبوعات را به رأی مجلس گذاشت که در این رأی 100 نماینده مجلس با نظر کمیسیون فرهنگی اعلام موافقت کرده، 94 نفر مخالفت کردند و 11 نفر رأی ممتنع دادند.

لاریجانی معتقد بود که نصف به‌علاوه یک نمایندگان باید با تصمیم کمیسیون فرهنگی اعلام موافقت کنند تا رویه مورد نظر این کمیسیون به رأی صحن علنی گذاشته شود، اما اعضای فراکسیون اصولگرایان معتقدند که لاریجانی باید ابتدا نظر خودش مبنی بر وجود ابهام در آیین نامه را به رأی می گذاشت که در آن صورت نیز با توجه به رأی 94 نفری مخالف با نظر کمیسیون فرهنگی، نظر لاریجانی به تصویب نمی رسید و در نتیجه اقدام کمیسیون فرهنگی تایید می شد.