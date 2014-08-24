به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در مراسم روز صنعت دفاعی کشور با بیان اینکه در آِینده نه چندان دور شاهد جنگی به نام جنگ آب خواهیم بود، گفت: در بسیاری از کشورها نه تنها معضل آب برای کشاورزی و صنعت وجود دارد بلکه معضل آب برای آشامیدن و خوردن هم وجود دارد و به صراحت می گویم در آینده نه چندان دور شاهد جنگی به نام جنگ آب خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به مشکل انرژی گفت: هر چه زمان بگذرد از منابع انرژی جهان کاسته می‌شود و در آینده به عنوان معضلی در جهان قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور ادامه داد: در آینده تنها صادرکنندگان نفت و گاز متعلق به همین منطقه می‌شوند و کشورهایی که قادر به صادرات نفت هستند کم خواهد شد و اگر انرژی هم کم شود می تواند عاملی برای جنگ و نزاع باشد.

روحانی خشونت و افراط را از دیگر مشکلات امروز جوامع بشری نام برد و گفت: حتی بنیانگداران خشونت و افراط هم نگرانی از آینده خود پیدا کرده اند.

وی با اشاره به شعار جلوگیری از افراط و خشونت که توسط دولت یازدهم سر داده شده است، گفت: ایران از آغاز دولت یازدهم افراط و خشونت را یک معضل جهانی اعلام کرده است و گرچه ظاهر این صدا و ندا با استقبال مواجه شد اما در مقام عمل هنوز برای مبارزه با خشونت کار چندانی نشده است، مخصوصا در منطقه حساس ما.

روحانی با اشاره به خشونت و افراط در منطقه خاورمیانه، گفت: بسیاری از کشورها امروز درگیر افراط و خشونت و تروریست هستند و نه تنها رفاه آنها بلکه امنیت آنها، زندگی، خانه، کاشانه و حتی فرزندانشان در برابر تیغ افراط و خشونت تروریسم بی رحم قرار گرفته است.

و می بینید در عراق چه خبر است، هم کلیسا، هم مسجد و هم امامزاده خراب می‌شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز شرایط بسیار عجیبی روبروی ما خودنمایی می‌کند، مخصوصا در 3-4 سال اخیر که چه جنگ ها و خونریزی هایی اتفاق افتاده و میلیون ها انسان در افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، لبنان، یمن، مصر، لیبی، ویران، سرگردان و آواره شده اند.

وی گفت: جهان اسلام و منطقه در آتش نزاع و اختلاف می سوزد و مسیر توسعه و ترقی زیر پای خشونت له شده است.

روحانی با اشاره به جایگاه و تاثیرگذاری ایران در منطقه ادامه داد: مگر می‌شود از ثبات منطقه سخن گفت و از ایران صحبت نکرد، مگر می توان از امنیت آبراه‌ها، حمل و نقل انرژی حرف زد و از ایران سخن به میان نیاورد، ایران امروز بار مسئولیت سنگینی بر دوش دارد که می تواند ملتی را عزیز در دنیا و سعادتمند در آخرت بسازد، ملتی ایثارگر، فداکار که جانش و مالش را برای عزت و سربلندی کشورش فدا می‌کند.

روحانی تصریح کرد: اگر ایمان به خدا، پیامبر، جهاد و فداکاری با مال و جان ضمیمه شود آن وقت سعادت دو جهان هم تضمین خواهد شد و اگر خطایی هم باشد خداوند می پوشاند و نه تنها عزت و آخرت و بهشت بلکه پیروزی در دنیا را هم نصیبش می‌کند مگر ما در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نصر و من الله و فتح القریب را مشاهده نکردیم.

رئیس جمهور با اشاره به دکترین دفاعی ایران ادامه داد: ما در برابر تهدید، در برابر طراحی دشمن نسبت به استقلال و عزت کشور دست روی دست نمی گذاریم و آرام نمی نشینیم اما اخلاق، اعتدال را حتی در دفاع فراموش نمی کنیم.

روحانی تاکید کرد: ما در عین حال که در برابر تجاوز می ایستیم، تعدی، تجاوز و ظلم را هم حتی در میدان جنگ روا نمی داریم.

وی با بیان که اینکه دکترین دفاعی ما بر مبنای دفاع است، گفت: ما بر مبنای تجاوز هیچ سلاحی را طراحی نکردیم.

استراتژی ما بازدارندگی و دفاع موثر است

روحانی تصریح کرد: همه تحقیقات دفاعی و صنعت دفاعی ما باید بر این اساس باشد که چگونه دفاع کنیم یا چگونه دشمن را از تجاوز باز داریم یعنی استراتژی ما بازدارندگی و دفاع موثر است.

وی افزود: کشورهایی هستند که ناوهای هواپیمابرهایشان، بمب هایشان، ماهواره هایشان، نیروی دریایی شان همه و همه بر مبنای تجاوز، تصرف، دخالت و سلطه است اما ما نه قصد دخالت و سلطه داریم و نه قصد تجاوز به کشوری دیگر و نه می خواهیم منافع و منابع دیگران را غارت کنیم، ما اهل غیرت هستیم نه غارت.

رئیس جمهور افزود: طراحی ما، تحقیق ما، صنعت دفاعی ما و آموزش نظامی ما بر مبنای بازدارندگی و دفاع است، اگر موشک زمین به زمین می سازیم و طراحی می کنیم، اگر دقت آن را بالا می بریم این دقت هم اخلاقی و انسانی است.

روحانی با اشاره به ویژگی های شهید تهرانی مقدم گفت: هر وقت برد موشک و دقت موشک به گوشم می‌رسد یاد شهید تهرانی می افتم که چقدر آدم دقیقی بود. ما همه جا باید صدق، عدل، راستگویی و دقت را در کارهایمان مدنظر قرار دهیم، دقت در سلاح تنها غرور نیست بلکه اخلاق است.

وی با بیان اینکه ما قدردان کسانی هستیم که با ایمان و ایثارشان شبانه روز در صنعت دفاعی کشور کار کرده اند، گفت: ما در جنگ ماهها و ماهها روی موشکی کار می کردیم که بردش بیشتر شود تا بتوانیم هواپیماهای عراقی را بزنیم.

روحانی کار صنعت دفاعی را مهم ارزیابی کرد و گفت: شما کار مهمی انجام می دهید چرا که کار شما موجب بازدارندگی است و ما باید صنعت دفاعی را توسعه و ارتقا دهیم برای آنکه جنگ نشود؛ چرا که قدرت و توانمند شدن یک کشور برای این است که دشمن به آن حمله نکند.

وی تصریح کرد: ما در کنار افزایش توانمندی دفاعی مان هرگز به دنبال تجاوز به هیچ کشوری حتی یک کشور ضعیف نخواهیم بود، چرا که ما اهل تجاوز نیستیم.

رئیس جمهور افزود: همسایگان، دوستان و جهان اسلام بدانند اگر ما در صنعت دفاعی مان توانمند می شویم برای امنیت خودمان نیست بلکه برای امنیت کل منطقه است چون امنیت، رفاه و ثبات منطقه متصل است.

وی تاکید کرد: توسعه در صورتی امکان پذیر است که نه تنها ایران امن باشد که اطراف و پیرامون ما هم امن باشد.

قدرت دفاعی ایران علیه همسایگان و کشورهای اسلامی نخواهد بود

روحانی با تاکید بر اینکه قدرت دفاعی ما علیه کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی نخواهد بود، گفت: ما مخالف حضور نظامی بیگانگان در منطقه هستیم و بارها گفته ایم که خودمان می توانیم امنیت منطقه را تامین کنیم.

وی تصریح کرد: ما برای دفاع از خودمان هر چه که لازم باشد انجام می دهیم و از کسی اجازه نمی گیریم، خودمان برای دفاعمان تصمیم می گیریم، اجرا می کنیم و از کشورمان حراست می کنیم، اما در عین حال دنبال سلاح های کشتار جمعی نبوده و نخواهیم بود.

وی افزود ما به دلیل موازین شرعی، اصول انسانی، اصول اخلاقی و فتوای مقام معظم رهبری به دنبال سلاح های میکروبی و شیمیایی نیستیم. البته قربانی سلاح کشتار جمعی هسته ایم اما در عین حال دنبال ساخت سلاح کشتار جمعی نیستیم.

خاورمیانه باید عاری از سلاح کشتار جمعی شود

رئیس جمهور گفت: ما سلاح معمولی را برای دفاع کافی می دانیم اما بر این حق قانونی خود تصریح می کنیم که جهان باید از سلاح کشتار جمعی عاری شود چرا که نمی‌شود تنها یک بخش از معاهده ان پی تی اجرا و بخش دیگر آن روی زمین بماند، باید خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی شود.

روحانی در ادامه با اشاره به نمایشگاه صنعت دفاعی کشور، گفت: صنعت دفاعی باید با صنعت کشور پیوسته و وابسته باشد.

وی تصریح کرد: صنعت دفاعی انحصاری است و رقیب ندارد، بنابراین باید نظارت و دقت در این صنعت بیشتر شود و بخش هایی که انحصاری نیست و قابل واگذاری است را به بخش دیگر صنعت واگذار کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: شما باید اولویت بندی کنید و آن چه که اولویت است به دنبال آن بروید و اولویتتان را با توجه به تهدیدات امروز و فردای منطقه و جهان تعیین کنید.

روحانی در پایان با تاکید بر اینکه دولت با تمام توان در همه زمینه ها از صنعت دفاعی کشور حمایت خواهد کرد، گفت: به دلیل اینکه رئیس این دولت در طول دفاع مقدس و قبل از آن از اول سال 58 همیشه با این نوع تلاش ها و جهادها در تماس بوده، به خوبی قدر شما را می داند و درک می‌کند.