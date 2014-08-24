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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۰۸

قربانی:

مشکل تقاطع غیرهمسطح "ده مجنون" شهر کرمانشاه پیمانکار است

مشکل تقاطع غیرهمسطح "ده مجنون" شهر کرمانشاه پیمانکار است

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: شهردار کرمانشاه گفت: در حال حاضر تنها مشکل پروژه تقاطع غیرهمسطح "ده مجنون" شهر کرمانشاه، پیمانکار آن است و از نظر مالی هیچگونه مشکلی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار کرمانشاه صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح تقاطع غیرهمسطح "ده مجنون" این شهر، اظهار داشت: در حال حاضر پروژه تقاطع غیرهمسطح ده مجنون در شهر کرمانشاه، هیچ مشکلی از نظر مالی ندارد.

پیمان قربانی گفت: در حال حاضر تنها مشکل این پروژه موضوع پیمانکار آن است.

وی با اشاره اینکه کارهای مورد نیاز برای تغییر پیمانکار این پروژه انجام گرفته است، بیان داشت: تمامی مدارک برای تغییر پیمانکار تقاطع غیرهمسطح ده مجنون آماده شده است.

شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه به کرار به پیمانکار این تقاطع به علت کم کاری و تعلل اخطار داده شده است، گفت: با تغییر این پیمانکار، به زودی روند اجرای این پروژه مهم در شهر کرمانشاه سرعت خواهد گرفت.

قربانی با اشاره به اینکه شهرداری کرمانشاه با پیمانکاران ناکارآمد برخورد قاطع خواهد داشت، تاکید کرد: متاسفانه علیرغم اینکه تمامی نیازهای مالی و مطالبات پیمانکاران ودست اندرکاران پروژه 10 مجنون تاکنون پرداخت شده است، بازهم می بینیم که پیمانکار تعلل عجیبی در انجام کار خود دارند.

شهردار کرمانشاه پیشرفت این پروژه را در حدود 18 درصد عنوان کرد و گفت: اگر پیمانکار این طرح، تعلل نداشت، امروز باید شاهد پیشرفت فیزیکی 90 درصدی تقاطع غیرهمسطح ده مجنون می بودیم.

قربانی اظهار داشت: انشاالله بعد از انتخاب پیمانکار این طرح، می توان بعد از شش ماه تا هفت ماه می توان شاهد پیشرفت فیزیکی 90 درصدی آن باشیم.

کد مطلب 2356145

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