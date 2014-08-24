  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱

سازمان تامین اجتماعی رتبه نخست خود ارزیابی را کسب کرد

سازمان تامین اجتماعی رتبه نخست خود ارزیابی را کسب کرد

مشاورعالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از رتبه نخست سازمان تأمین اجتماعی در میان سازمان های تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بر اساس ارزیابی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در سال 92 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا جعفریان با اعلام این مطلب گفت: هر سال معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با استناد به مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را درقالب شاخص های عمومی و اختصاصی دریافت و پس از بررسی گزارشها، نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه به همراه رتبه بندی دستگاهها را برای بهره برداری  و استفاده در اصلاح و ارتقاء سطح عملکرد اعلام می کند.

وی با اشاره به اینکه گزارش عملکرد سازمان تأمین اجتماعی پس از بررسی های کارشناسی از طریق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در تیرماه سال جاری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارسال شد که نتایج حاصل  از آن معاونت نشان داد این سازمان در بین سازمانهای وابسته به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  در بعد شاخص های عمومی و ارزیابی عملکرد،حایز رتبه نخست شد.

جعفریان یادآور شد: محور های ارزیابی شاخص های عمومی و عملکرد شامل 6 مورد؛برنامه و ساختار دولت،برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری، برنامه مدیریت سرمایه انسانی،برنامه فناوری های مدیریتی،برنامه صیانت از حقوق مردم و مردم سالاری  و برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد  است .

مشاور عالی مدیر عامل سازمان با بیان اینکه در ارزیابی شاخص های اختصاصی عملکرد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، تنظیم  و نظارت بر روابط کار و اعتلای فرهنگی و اجتماعی سرمایه های انسانی سقف امتیاز های در نظر گرفته شده را کسب کرده اند، گفت:در بررسی این گروه از شاخصها، شاخص همکاریهای منطقه ای و بین المللی کمترین استاندارد را نسبت به سایر محور ها داشته اند.

وی رفاه اجتماعی، تعاون، شناخت و مدیریت بازار کار، ترویج و توسعه کار آفرینی و آموزش و پژوهش را از دیگر شاخصهایی عنوان کرد که مورد توجه بوده اند.

جعفریان یادآور شد: درارزیابی انجام شده، سازمان تامین اجتماعی دربین سازمان های  بهزیستی، بیمه سلامت ایرانیان،آموزش و فنی و حرفه ای،بازنشستگی  و ستاد وزارت خانه  سقف امتیاز را که 1000 بوده است در دو حوزه شاخصهای عمومی و اختصاصی کسب کرد و با دارا بودن 2000 امتیاز که سقف امتیازها نیز است در رتبه نخست هر دو ارزیابی قرار گرفت.

کد مطلب 2356146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها