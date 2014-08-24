سازمان تامین اجتماعی رتبه نخست خود ارزیابی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا جعفریان با اعلام این مطلب گفت: هر سال معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با استناد به مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را درقالب شاخص های عمومی و اختصاصی دریافت و پس از بررسی گزارشها، نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه به همراه رتبه بندی دستگاهها را برای بهره برداری و استفاده در اصلاح و ارتقاء سطح عملکرد اعلام می کند.

وی با اشاره به اینکه گزارش عملکرد سازمان تأمین اجتماعی پس از بررسی های کارشناسی از طریق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در تیرماه سال جاری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارسال شد که نتایج حاصل از آن معاونت نشان داد این سازمان در بین سازمانهای وابسته به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بعد شاخص های عمومی و ارزیابی عملکرد،حایز رتبه نخست شد.

جعفریان یادآور شد: محور های ارزیابی شاخص های عمومی و عملکرد شامل 6 مورد؛برنامه و ساختار دولت،برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری، برنامه مدیریت سرمایه انسانی،برنامه فناوری های مدیریتی،برنامه صیانت از حقوق مردم و مردم سالاری و برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد است .

مشاور عالی مدیر عامل سازمان با بیان اینکه در ارزیابی شاخص های اختصاصی عملکرد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، تنظیم و نظارت بر روابط کار و اعتلای فرهنگی و اجتماعی سرمایه های انسانی سقف امتیاز های در نظر گرفته شده را کسب کرده اند، گفت:در بررسی این گروه از شاخصها، شاخص همکاریهای منطقه ای و بین المللی کمترین استاندارد را نسبت به سایر محور ها داشته اند.

وی رفاه اجتماعی، تعاون، شناخت و مدیریت بازار کار، ترویج و توسعه کار آفرینی و آموزش و پژوهش را از دیگر شاخصهایی عنوان کرد که مورد توجه بوده اند.

جعفریان یادآور شد: درارزیابی انجام شده، سازمان تامین اجتماعی دربین سازمان های بهزیستی، بیمه سلامت ایرانیان،آموزش و فنی و حرفه ای،بازنشستگی و ستاد وزارت خانه سقف امتیاز را که 1000 بوده است در دو حوزه شاخصهای عمومی و اختصاصی کسب کرد و با دارا بودن 2000 امتیاز که سقف امتیازها نیز است در رتبه نخست هر دو ارزیابی قرار گرفت.