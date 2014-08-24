برگزاری برنامه زنگ تفریح از سوی دانشگاه شیراز برای جذب دانش آموزان ممتاز و نخبه

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موحد پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری بیان کرد: مدیریت فرهنگی این دانشگاه همانند سال های گذشته سعی در اجرای برنامه های متعدد فرهنگی دارد که از جمله آن که مورد انتخاب بسیاری از دانشجویان است، برنامه زنگ تفریح با هدف معرفی تواندمندیهای دانشگاه شیراز در جذب دانشجویان قبل از انتخاب رشته از طربق مدارس با اعلام فراخوانی از طریق آموزش وپرورش استان مطرح می شود و دانش آموزان قبل از انتخاب رشته در دانشگاه در این برنامه شرکت دارند ودر نهایت می تواند بدون دغدغه رشته های دانشگاهی خود را انتخاب کنند.

وی گفت: دانشجویان متقاضی می توانند با بت نام در سایت دانشگاه شیرازپس از کسب اطلاعات بیشتر بت نام کنند تا در این همایش شرکت کنند.

موحد زمان برگزاری همایش ملی چهارمین مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای با عنوان همایش زنگ تفریح را از 26 تا 28 شهریور اعلام کرد و افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مربوطه تا تاریخ 10 شهرویور ماه سال جاری ثبت کنند.

معاون فرهنگی دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ارائه فعالیتهای یکساله فرهنگی این دانشگاه افزود: امروزه در این دانشگاه هشت تشکل سیاسی و 18 کانون دانشجویی فعال هستند که چهار مرکز علمی فرهنگی، 64 انجمن علمی و شش شورای اسلامی خوابگاه ها و 110 عنوان نشریه دارای مجوز فعالیت در دانشگاه شیراز هستند که در بخش نشریات، انتشار 144 شماره نشریه در یک سال گذشته در زمینه فرهنگی با حمایت دانشجویان فعالیت داشته ایم.

موحد با اشاره به اینکه در دانشگاه شیراز تلاش داریم بر اساس تمامی سلایق دانشجویان برنامه های مختلف فرهنگی را برگزار کنیم، گفت: برگزاری 20 برنامه فرهنگی درباره انقلاب اسلامی مانند مناظره های سیاسی، اجرای 20 پروژه تحقیقاتی در حوزه های فرهنگی اجتماعی مانند دعاشناسی زن در آثار سینمایی، 9 برنامه فرهنگی در زمینه جنگ نرم، 10 برنامه در حوزه حجاب و عفاف، 39 برنامه د رحوزه دفاع مقدس و 38 فعالیت فرهنگی در حوزه قرآنی از جمله نکات مورد توجه در عملکرد یکسال اخیر معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز است.

وی در بخش دیگری در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه "آیا برنامه های فرهنگی دانشگاه تغییر خواهد کرد ویا خیر"، گفت: در دانشگاه نیز همانند سایر دستگاه های دولتی،در دولت تدبیر وامید سعی بر پیشبردکارها براساس برنامه محوری است تا شخص محوری.