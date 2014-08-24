افزایش تعداد زنان محجبه بریتانیایی/ مبارزه با نژادپرستی از راه پوشش اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سومرین فاروغ یک فروشنده مسلمان در شرق لندن گفت: می خواهم هرکاری که می کنم در آن بدرخشم و این موفقیت در کنار حجابم حاصل می شود.

این دختر 18 ساله مسلمان که تصمیم گرفته حجاب سنتی اسلام را رعایت کند و دینش را به رغم خشونتهایی که در خیابانهای لندن مشاهده کرده اعلام کند.

شنزه علی فارغ التحصیل دانشگاه که در یک سازمان خیریه اسلامی کار می کند گفت که در پاکستان متولد شده و مادرش هرگز محجبه نبوده است اما وی و خواهرش سانداس از 20 سالگی تصمیم به پوشیدن حجاب اسلامی گرفتند.

وی گفت: تصمیم گرفتم به عنوان یک مسلمان متعهد رفتار کنم و از آن زمان تاکنون هرگز تعهد خود را زیرپا نگذاشتم. گاهی فراموش می کنم که روسری روی سر دارم اما هرگز فراموش نمی کنم که چرا موهایم را پوشانده ام. همواره این مطلب را در ذهن دارم که شخصیت من مهمتر از ظاهرم است.

این مسلمان محجبه گفت: حجاب باعث می شود زن مسلمان از چیزهایی که نمی خواهد انجام بدهد و اموراتی که روی سیستم ارزشهایش تأثیرمی گذارد دور بماند، حجاب همچنین تداعی کننده این است که باید انسان خوبی باشم و با دیگران خوب رفتار کنم.

شایسته جوهر رئیس شبکه زنان مسلمان بریتانیا اظهار داشت که تعداد زنانی که پس از حملات یازدهم سپتامبر و هفتم جولای در آمریکا و لندن محجبه شده اند افزایش یافته است. از نظر وی این رویدادها موجب شد که مسلمانان تحت دقت نظر عمومی و سیاسی بیشتری قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: برای برخی زنان مسلمان، حجاب راهی برای نشان دادن این است که آنها دین اسلام را برگزیدند و هیچ اجباری در این امر نداشته اند.

رئیس شبکه زنان مسلمان بریتانیا با اشاره به این که پوشش صورت، استفاده از نقاب و روبنده یک پدیده کوچک در بریتانیا است که تعداد معدودی از زنان آن را برگزیده اند، اگرچه اخیرا این امر به محور بحثهایی درباره ادغام و ارزشها بریتانیا تبدیل شده است.

همزمان با افزایش تعداد زنان محجبه، تعداد جرایم ناشی از انزجار علیه مسلمانان که اکثر آن علیه زنان محجبه هستند نیز گسترش یافته است.

"سازمان سنجش حملات ضد اسلامی" طی بیانیه ای اعلام کرده است: آمار حملات علیه زنان با پوشش های اسلامی نشان می دهد که این جرایم در سطح خیابانها مستقر هستند و مردان جوان سفید پوستی هستند که زنان محجبه را هدف می گیرند و این مسئله نگران کننده است.

متیو فلدمن بنیانگذار مرکز مطالعات نژادپرستی، ضد نژادپرستی و پسانژادپرستی در دانشگاه تیساید که آمار ارائه شده توسط "سازمان سنجش حملات ضد اسلامی" را تحلیل کرده گفت: افزایش این حملات را می توان تا حدی به ارتقا آگاهی درباره گزارش تبعیضها و خشونتها توسط مسلمانان به مقامات نسبت داد.

وی افزود: ما شاهدافزایش غیرقابل پذیرش حملات ضد مسلمانان هستیم، به نظر می رود تعدادی از افراد جناح راستی و افرادی خشونت گرا عامل این وضعیت هستند.

براساس گزارشهای منتشر شده هیچ کدام از زنانی که در معرض این حملات قرار گرفته اند از حجاب خوددست برنداشته اند.

یاسمین نوسا دانش آموز 17 ساله در هاکنی، شرق لندن اظهار داشت که پوشیدن حجاب نشان می دهد که وی دین اسلام را برگزیده و به آن متعهد است.

وی گفت: این روزها در لندن پوشیدن حجاب مسئله ای عادی است، اما پوشاندن صورت با اظهار نظرهای منفی همراه شده است.