افتتاح خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی/ ارائه وام رهن برای متاهلان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم نیک‌ضمیر با اعلام این خبر افزود: این خوابگاه فردا سوم شهریورماه در محل ساختمان قبلی معاونت درمان دانشگاه افتتاح خواهد شد.

نیک‌ضمیر افزود: ظرفیت این خوابگاه 400 الی 500 نفر است و به خواهران اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه خوابگاه‌های دیگر بازسازی شده و افزایش ظرفیت داشته‌اند، خاطرنشان کرد: همچنین درحال ساخت ساختمانی 10 طبقه واقع در منطقه اشرفی‌ اصفهانی هستیم که به صورت یک پردیس خودگردان است.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با ابراز تاسف از وضعیت خوابگاه متاهلان اظهار کرد: متاسفانه برای خوابگاه متاهلان اقدام خوبی صورت نگرفته است. به طور کلی دو خوابگاه وجود دارد که نیمی از آنها به متاهلان اختصاص دارد و با توجه به اینکه قدیمی است نیاز به تعمیرات اساسی دارد.

وی به اقدامات انجام شده برای ارائه وام به دانشجویان متاهل اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم که با همکاری صندوق رفاه وزارت بهداشت وامی برای متاهلان در نظر بگیریم تا از طریق آن قادر به رهن خانه باشند. البته خوابگاه‌های خودگردانی که مورد تایید هستند هم برای متاهلان وجود دارند که هزینه آنها زیاد نیست.

نیک ضمیر یادآور شد: تاکنون تقریبا 500 تا 600 میلیون تومان بودجه صرف بازسازی خوابگاه شده است و کمبودی برای خوابگاه مجردین در مهر وجود ندارد. ضمن اینکه بیشتر متقاضیان خوابگاه را دختران تشکیل می دهند.