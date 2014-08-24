به گزارش خبرگزاری مهر، نهمين دور گفتوگوي اسلامي ـ مسيحي، توسط مركز گفتوگوي اديان و تمدنهاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و كليساي ارتدكس روسيه با حضور انديشمندان مسلمان از طرف جمهوري اسلامي ايران و متفكران مسيحي ارتدكس از كشور روسيه و شخصيتهاي فرهگي كشورمان با عنوان اصلي «راهكارهاي دستيابي به فهم مشترك بين اسلام و مسيحيت» فردا ساعت 10 صبح در محل حسينيه الزهرا(س) اين سازمان افتتاح مي شود.
بر اساس اين خبر، افراط گرايي و راههاي مبارزه با آن، اقليتهاي ديني و ضرورت همزيستي مسالمتآميز در جهان، تجليل و گراميداشت شهدا از منظر اسلام و مسيحيت، نقد و بررسي هشت دور گفتوگوهاي ديني انديشمندان مسلمان ايران و مسيحيان ارتدكس روسيه در طول 17 سال گذشته (فرصتها، چالشها و راهكارهاي ارتقاي همكاريها) به عنوان موضوعات نشست هاي اين دور گفتگو ها تعيين شدهاند.
اعضاي هيئت روسي را انديشمنداني همچون اسقف "فئوفلاکت" جانشين اسقف اعظم كليساي ارتدكس روسيه به عنوان رئيس هيئت، "پروتو یری ولادیسلاو تسیپین"استاد آکادمی دینی، "آرشیماندریت آلکساندر زرکشیف" اسقف کلیساي نیکولایوسکی تهران، "پروتی یری سرگی زواناریاف"دبیر روابط خارجی کلیساي ارتدكس، اسقف "دمیتری صافاناف"رئیس بخش ارتباطات بین ادیان کلیساي ارتدكس روسيه، اسقف" آلکسی بلاتسرکاوسکی"، خانم "یلنا دونایوا" عضو انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه و "ایلیا کاشیتسین"، تشكيل مي دهند.
آيتالله محمد علي تسخيري، حجتالاسلام و المسلمين محمدي عراقي، آيتالله هادوي تهراني، دكتر احمد بهشتي، حجتالاسلام محمد مسجدجامعي، حجتالاسلام دكتر مصباحي مقدم ،سيد محمدجواد ميري نيز اعضاي هيأت ايراني را تشكيل ميدهند.
گفتني است اين گفتگو ها طي روزهاي سوم و چهارم شهريورماه در قالب پنلهاي مختلف به مدت دو روز ادامه خواهد يافت.
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