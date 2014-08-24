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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۴۰

سردار جزایری:

ادامه جنگ غزه، نابودی اشغالگران را سرعت می‌بخشد

ادامه جنگ غزه، نابودی اشغالگران را سرعت می‌بخشد

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تداوم جنایات رژيم صهیونیستی علیه مردم غزه گفت: ادامه جنگ غزه، سبب تسریع تسلیح‌کرانه باختری و نابودی اشغالگران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی پیرامون روند اضمحلال قدرت استکباری و سلطه‌گر اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جهان شاهد فروپاشی باصطلاح ابرقدرتهای شرق و رهایی کشورهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بعد از چند دهه بود.

وی افزود: بررسی و تحلیل دقیق اوضاع منطقه در غرب آسیا نیز حاکی از اضحلال غد سرطانی اسرائیل و آزادی فلسطین می‌باشد.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه یکی از ابزارهای اصلی صهیونیزم جهانی برای ماندگار نشان دادن خود و القای قدرت قائقه در اذهان عمومی مردم جهان راه‌اندازی جنگ‌های خونین و ارتکاب جنایات وحشیانه علیه مردم لبنان و فلسطین است گفت: در عین حال طی 10- 12 سال گذشته صهیونیست‌ها از ارتکاب جنگ و خونریزی طرفی نبستند و قدرت ظاهری آنان در اثر جنگ‌های 32 روزه، هشت روزه، 22 روزه در لبنان و غزه و شکست در جنگ کودک‌کشی جاری در غزه ، شکسته است و به سرعت افکار عمومی دنیا با واقعیت تلخ و زهرآگین غده سرطانی و چرکین اسرائیل غاصب آشناتر می‌شود.

سردار جزایری تاکید کرد: وحشت اشغالگران قدس شریف از مسلح شدن مردم و مقاومت در کرانه باختری، حاکی از عمق ضربه پذیری تل آویو از ورود مبارزه و مقاومت به فاز جدید است.

وی با بیان اینکه هر چند برخی معتقدند تأخیر در مبارزه مسلحانه کرانه باختری، زیان‌هایی برای مقاومت در پی داشته است ادامه داد: بنظر می‌رسد، تحول درمبارزه علیه صهیونیست‌ها به یک مسأله اجتناب ناپذیر و غیر قابل کنترل و بازگشت ناپذیر تبدیل شده است.

رییس ستاد تبلیغات دفاعی کشور در ادامه گفت: روند وضعیت و شرایط جهانی بگونه‌ای‌ست که هر قدر آمریکا‌یی ها و صهیونیست‌ها باکمک برخی سازمان‌ها و مجامع بین المللی دست ساز، تلاش می‌کنند به حقایق تلخ سرزمین‌های اشغالی و آوارگی فلسطینی‌ها سرپوش بگذارند، زمینه‌های جدید برای دعوی گروه‌ها و جریان‌های ضد جنگ و ضد خشونت و ضد اشغالگری، بیشتر می‌شود.

سردار جزایری با تاکید بر اینکه اعتراضات جهانی ضد جنگ و ضد صهیونیستی کمک می‌کند سازمان‌های ذیربط نتوانند به راحتی از مسؤلیت شانه خالی کنند خاطر نشان کرد: در کنار این اعتراض جهانی ،حقوق دانان و روزنامه‌نگاران آزاده نیز در جهت افشای جنایات استکبار جهانی دارای نقش و رسالت تاریخی می‌باشند که بایستی هوشمندانه وبا صراحت به آن بپردازند.

وی در پایان تصریح کرد: امروز حاکمان آمریکایی همه توان خود را در کاسه اسرائیل غاصب گذاشته و شکست صهیونیست‌ها فروپاشی یکباره هیمنه‌ی آمریکا را رقم خواهد زد.
 

کد مطلب 2356163

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