به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی پیرامون روند اضمحلال قدرت استکباری و سلطهگر اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جهان شاهد فروپاشی باصطلاح ابرقدرتهای شرق و رهایی کشورهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بعد از چند دهه بود.
وی افزود: بررسی و تحلیل دقیق اوضاع منطقه در غرب آسیا نیز حاکی از اضحلال غد سرطانی اسرائیل و آزادی فلسطین میباشد.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه یکی از ابزارهای اصلی صهیونیزم جهانی برای ماندگار نشان دادن خود و القای قدرت قائقه در اذهان عمومی مردم جهان راهاندازی جنگهای خونین و ارتکاب جنایات وحشیانه علیه مردم لبنان و فلسطین است گفت: در عین حال طی 10- 12 سال گذشته صهیونیستها از ارتکاب جنگ و خونریزی طرفی نبستند و قدرت ظاهری آنان در اثر جنگهای 32 روزه، هشت روزه، 22 روزه در لبنان و غزه و شکست در جنگ کودککشی جاری در غزه ، شکسته است و به سرعت افکار عمومی دنیا با واقعیت تلخ و زهرآگین غده سرطانی و چرکین اسرائیل غاصب آشناتر میشود.
سردار جزایری تاکید کرد: وحشت اشغالگران قدس شریف از مسلح شدن مردم و مقاومت در کرانه باختری، حاکی از عمق ضربه پذیری تل آویو از ورود مبارزه و مقاومت به فاز جدید است.
وی با بیان اینکه هر چند برخی معتقدند تأخیر در مبارزه مسلحانه کرانه باختری، زیانهایی برای مقاومت در پی داشته است ادامه داد: بنظر میرسد، تحول درمبارزه علیه صهیونیستها به یک مسأله اجتناب ناپذیر و غیر قابل کنترل و بازگشت ناپذیر تبدیل شده است.
رییس ستاد تبلیغات دفاعی کشور در ادامه گفت: روند وضعیت و شرایط جهانی بگونهایست که هر قدر آمریکایی ها و صهیونیستها باکمک برخی سازمانها و مجامع بین المللی دست ساز، تلاش میکنند به حقایق تلخ سرزمینهای اشغالی و آوارگی فلسطینیها سرپوش بگذارند، زمینههای جدید برای دعوی گروهها و جریانهای ضد جنگ و ضد خشونت و ضد اشغالگری، بیشتر میشود.
سردار جزایری با تاکید بر اینکه اعتراضات جهانی ضد جنگ و ضد صهیونیستی کمک میکند سازمانهای ذیربط نتوانند به راحتی از مسؤلیت شانه خالی کنند خاطر نشان کرد: در کنار این اعتراض جهانی ،حقوق دانان و روزنامهنگاران آزاده نیز در جهت افشای جنایات استکبار جهانی دارای نقش و رسالت تاریخی میباشند که بایستی هوشمندانه وبا صراحت به آن بپردازند.
وی در پایان تصریح کرد: امروز حاکمان آمریکایی همه توان خود را در کاسه اسرائیل غاصب گذاشته و شکست صهیونیستها فروپاشی یکباره هیمنهی آمریکا را رقم خواهد زد.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تداوم جنایات رژيم صهیونیستی علیه مردم غزه گفت: ادامه جنگ غزه، سبب تسریع تسلیحکرانه باختری و نابودی اشغالگران میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی پیرامون روند اضمحلال قدرت استکباری و سلطهگر اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جهان شاهد فروپاشی باصطلاح ابرقدرتهای شرق و رهایی کشورهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بعد از چند دهه بود.
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