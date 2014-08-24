سفر بزرگان انرژی جهان به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، با مشارکت وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت ایران، وزیران انرژی، مقامات و مسئولان ارشد بیش از 10 کشور جهان از کشورهای اروپایی و آمریکا و مقامات سازمان های بزرگ بینالمللی برق و انرژی جهان، هفته جاری دهمین همایش بینالمللی انرژی ایران آغاز به کار می کند.
یوسف آرمودلی مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران با اشاره به سفر مدیرکل سازمان بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر (IRENA) به تهران، یکی از رویرکردهای اصلی این گردهمایی انرژی کشور را توسعه ظرفیت تولید برق پاک و تجدید پذیر اعلام کرد.
رضا ریاحی معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق هم با تاکید بر اینکه در حال حاضر یکی از چالشهای صنعت برق، اقتصاد برق است که به مدیریت انرژی باز میگردد، گفت: برگزاری همایش بینالمللی انرژی در هفته جاری، می تواند زمینه ساز توسعه تجارت برق در کشور شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه از 10 سال پیش در کشور بازار برق و در سالهای اخیر بورس برق در خارج از وزارت نیرو و تحت مدیریت شرکت بورس و اوراق بهادار تشکیل شد، تصریح کرد: در این بورس قیمت به صورت رقابتی کشف میشود.
وی افزود: با راهاندازی بورس برق محیطی تجاری برای عرضهکنندگان برق (نیروگاهها) و خریداران برق (شرکتهای توزیع) بهوجود آمده و نرخ دستوری از سوی دولت بر این بازار حاکم نیست و معامله کنندگان خود قیمت را کشف و برق را به فروش میرسانند.
مهدی صادقی شاهدانی دبیر علمی این گردهمایی وزارت نیرو از سفر بزرگان انرژی 10 کشور جهان از کشورهای آلمان، هلند، آمریکا، هنگکنگ، لبنان، ترکیه به ایران خبر داد و اعلام کرد: وزیر انرژی سنگال و چند کشور آسیایی و اروپایی هم هفته جاری مسافر تهران خواهند شد تا در این گردهمایی سخنرانی کنند.
یک مقام مسئول در وزارت نیرو از سفر بزرگان انرژی 10 کشور جهان از اروپا و آمریکا به تهران خبر داد و اعلام کرد: وزیران انرژی برخی از کشورها، مدیرکل سازمان بینالمللی انرژیهای نو و برخی از مقامات انرژی جهان در تهران سخنرانی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با مشارکت وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت ایران، وزیران انرژی، مقامات و مسئولان ارشد بیش از 10 کشور جهان از کشورهای اروپایی و آمریکا و مقامات سازمان های بزرگ بینالمللی برق و انرژی جهان، هفته جاری دهمین همایش بینالمللی انرژی ایران آغاز به کار می کند.
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