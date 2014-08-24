ارسال گزارش تفریغ بودجه سال 92 شهرداری تهران به شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی افزود: شهرداری تهران طی سالهای اخیر و بر اساس وظایف قانونی خود، اقدام به ارائه گزارش‌های مالی و حسابرسی به شورای اسلامی شهر تهران کرده که این اقدام تاثیر به سزایی در شفاف سازی مالی در شهرداری داشته است.

وی تاکید کرد: پیرو بستن حسابهای سال 92 و تهیه صورت‌ های مالی در اوایل مردادماه سال جاری، گزارش تفریغ بودجه سال 92 شهرداری تهران از سوی اداره ‌کل برنامه‌ ریزی و کنترل عملکرد این معاونت و با همکاری ادارات‌ کل برنامه ‌و ‌بودجه، مالی و اموال، تشخیص و وصول درآمد و حسابرسی تهیه و با امضای شهردار تهران، به شورای اسلامی شهر ارسال شد.

به گفته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، این گزارش که انحراف از بودجه برابر صفر را نشان می‌دهد، متعاقباً توسط حسابرس منتخب شورای شهر برای حسابرسی سال 92 شهرداری تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هاشمی با بیان اینکه انحراف از بودجه برابر صفر، نشان می‌دهد که شهرداری تهران در سال مالی یاد‌شده در کسب درآمد و همچنین هزینه‌کرد منابع، برابر مصوبات شورای شهر عمل کرده است خاطرنشان کرد: رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری تهران در سالهای اخیر هرگز قابل قیاس با ادوار قبلی شهرداری نبوده و با انجام اقدامات زیرساختی مناسب مالی و اقتصادی به گواه کارشناسان ابهامی در عملکرد مالی شهرداری باقی نمانده است.