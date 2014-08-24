به گزارش خبرنگار مهر، علی فعله‌گری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: هم‌اکنون هفت‌هزار شیء تاریخی استان کرمانشاه در انتظار راه‌اندازی موزه غرب برای نمایش عمومی آنهاست.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون مکان مناسبی برای نمایش این آثار وجود ندارد گفت: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های میراث تعیین تکلیف موزه منطقه‌ای غرب است.

فعله گری تصریح کرد: به دلایل مختلف بیش از 30 سال است که بهره‌برداری از این موزه به تعویق افتاده و به نوعی ساختمان این موزه خود به یک موزه تبدیل شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: تاکنون بیش از 50 میلیارد ریال برای ساخت این موزه هزینه شده و هنور نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه‌ای برای بهره‌برداری است.

وی تصرح کرد: سال گذشته مجموع اعتباری که برای این موزه اختصاص یافت تنها 70 میلیون تومان بود که با این اعتبارات قطره‌چکانی کار چندانی از این پروژه پیش نرفته و نمی‌رود لذا برای اینکه بتوانیم از آن بهره‌برداری کنیم باید اعتبارات ملی و استانی ویژه ای به آن اختصاص یابد.

فعله‌گری، با بیان اینکه امسال اعتبار خوبی به این پروژه بزرگ اختصاص یافته است گفت: هنوز رقمی به حساب ما نیامده که اگر این اعتبار تخصیص یابد قول خواهیم داد تا پایان سالجاری حداقل فاز اول موزه را به بهره برداری برسانیم و در نتیجه بهره برداری از آن مسلما عواید و درآمد خوبی نصیب استان کرمانشاه خواهد شد.

تملک شهرک الزهرا برای ساماندهی بیستون / اختصاص دو میلیارد اعتبار به ساماندهی طاقبستان

وی هم‌چنین با اشاره به سایر اقدامات در حوزه میراث فرهنگی استان گفت: در راستای ساماندهی مجموعه تاریخی بیستون برای تملک شهرک الزهرا در کنار مجموعه تاریخی و جهانی بیستون 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

فعله گری افزود: در اعتبار پیش بینی شده برای سال جاری که هنوز رقم قطعی آن اعلام نشده حدود یک و نیم تا میلیارد تومان برای ساماندهی طاقبستان در نظر گرفته شده است و رقمی به همین اندازه نیز برای ساماندهی بیستون مد نظر است.

وی خریداری 500 باب منزل مسکونی و مقداری مترمربع زمین در عرصه اعیانی آناهیتا با هزینه 430 میلیون تومان ، انجام 20 پروژه مرمتی، بازنگری مطالعات میراث، همایش خیرین و پایداری میراث، آزادسازی چهار هزار متر اراضی حوزه قصرشیرین تملک اراضی کنگاور، 20 پرونده آثار ثبتی آماده و هزار پرونده در دست اقدام که به ثبت ملی برسد را ازجمله دستاوردهای حوزه میراث سازمان در یکسال اخیر برشمرد.

وی پیگیری، پروژه موزه منطقه ای کرمانشاه ، ساماندهی بازار شهر کرمانشاه، ساماندهی بافت تاریخی استان و حل مشکل مونوریل و عبور آن مجموعه تاریخی شگارگاه و بافت تاریخی را از دیگر دستاوردهای این حوزه برشمرد و گفت: قطار شهری کرمانشاه از عوامل مانع ثبت طاق بستان است که در حال حل شدن است و 70 تا 80 درصد احتمال دارد قطار از زیر شکارگاه عبور کند.

فعله گری افزود: در یک سال اخیر هم‌چنین یک هزار و 510 مورد پاسخ کارشناسی در حوزه میراث داده شده و 20 گزارش معنوی هم تهیه شده است.

تصویب 77 میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی

وی همچنین از مصوب شدن 77 میلیارد تومان اعتبار از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه افزود: حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری دغدغه استان و چهارمین محور اصلی توسعه استان است.

وی تصریح کرد: سیاست اصلی ما در جذب سرمایه‌گذار گردشگری، کسانی است که نیاز به تسهیلات بانکی ندارند که اگر اتفاقاتی رخ دهد که باعث کاهش رونق گردشگری شود دچار مشکل نشوند.

فعله گری گفت: در این راستا، و حوزه گردشگری بیش از هفت هتل در دست اقدام است و هم‌چنین بهره‌برداری سه مورد تسهیلات گردشگری انجام شده است.

وی از صدور 24 موافقت‌نامه اصولی، 280 مورد استهلام ادرات برای سرمایه‌گذاری در حوزه میراث خبرداد.

فعله گری با بیان اینکه هم‌اکنون 12 تا 13 استان مرزی در کشور وجود دارد که یکی از پرتردد ترین مرزها مرزهای استان‌کرمانشاه است گفت: هم‌اکنون سه مرز رسمی در استان وجود دارد که با مرز سومار به چهار مرز می‌رسد و صدور ویزای 15 روزه را نیز باید به عنوان یک مرز در استان تلقی کرد که می‌تواند زمینه ارتقا گردشگری از این مرزها فراهم شود.

وی یادآور شد: یکی از دغدغه‌ها مرز خسروی است که برنامه‌ بازگشایی آن دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه برخی تنش‌ها در عراق بخش گردشگری و سرمایه‌گذاران این بخش در مناطقی چون قصرشیرین را تهدید می‌کند، ابراز امیدواری کرد این تحولات به زودی پایان یابد.

وی تصریح کرد: هر چه امنیت بیشتر باشد شاخص گردشگری ارتقا می‌یابد.

درخواست دو نیم میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری

فعله گری با بیان اینکه امسال در حوزه گردشگری برتر بودیم گفت: حوزه گردشگری استان کرمانشاه 23 درصد کمک‌های فنی و اعتباری سازمان را در بین استان‌ها به خود اختصاص داده است.

وی افزوود: امسال علاوه بر هدف‌گذاری کمک‌های فنی و اعتباری ملی،درخواست دو نیم میلیارد تومان کمک‌های فنی و اعتباری استانی نیز داشتیم و 19 مورد پرونده تسهیلات نیز ارئه دادیم.

روند بازگذاشتن پروژه های عمرانی را قطع کردیم/ تعیین تکلیف 44 پرونده

وی گفت: روند بازگذاشتن پروژه‌های عمرانی را در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز یکی از دغدغه‌های ما بود و آن قطع کردیم و تا کنون 40 پروژه تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه ، گفت: شناسایی و مجوز 22 تشکل مردم نهاد، مجوز سه انجمن جدید در حوزه گردشگری از دیگر اقدامات بخش گردشگری استان است.

وی تصریح کرد: میراث تنها متولی سفر نیست و 30 دستگاه عضو ستادسفر هستند که باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند اما تاکنون در ستاد سفر استان کرمانشاه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی از افتتاح سه دفتر خدمات مسافرتی خبرداد و گفت: حمایت از بخش خصوصی برای رونق گردشگری و برگزاری آموزش‌های تخصصی گردشگری از جمله اقدامات در این حوزه است و باید از توانمندی های بخش خصوصی در حوزه گردشگری استفاده شود.

فعله گری، یکی از برنامه‌های گردشگری رسیدن به افق 1404 دانست و افزود: ایران باید به 20 میلیون گردشگر و 25 میلیارد دلار درآمد برسد که البته در ده سال گذشته هدف‌گذاری شده و در دنیا 6500 میلیارد دلار گردش مالی گردشگر در سال 2013 است و باید هدف‌گذاری برای افق 1404 بیش از این باشد.

وی تصریح کرد: دولت برنامه خوبی در این زمینه دارد و آمار افزایش گردش، با اعمال سیاست‌هایی در زمینه کاهش تحریم‌ها و بدست آوردن اعتماد جهانی در دستور دولت است.

14 روستای هدف گردشگری در کرمانشاه وجود دارد/ شناسایی مناطق دیگر برای هدف گردشگری

فعله گری، روستای هدف گردشگری در استان را 14 روستا اعلام کرد و گفت: در حال شناسایی و معرفی مناطق و روستاهای دیگر برای جذب گردشگر هستیم.

وی یکی از برنامه‌های سازمان در سطح کلان انتقال پیک سفر به شش ماهه دوم سال اعلام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه ، گفت: متاسفانه در حوزه یگان حفاظت با وجود چهار هزار اثر تاریخی و هزار روستا که روی آثار تاریخی قرار دارند کمبود نیرو داریم.

در یگان حفاظت میراث کمبود نیرو داریم/ نیاز حداقلی به 450 نیرو در این بخش

وی افزود: تنها 33 نیروی قراردادی که دو نیرو نیز معلق است در یگان حفاظت سازمان میراث استان کرمانشاه فعالیت می‌کند و در مقایسه با استان فارس که تنها دو هزار اثر تاریخی دارد و 350 نیروی یگان حفاظت ما حداقل باید 450 نیروی یگان حفاظت داشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه ادامه داد: در این حوزه طی یکسال قبل 8 مورد کشف قاچاق، 8 مورد فعالیت حفاری ، 16 مورد ساخت و ساز غیرمجاز ، 313 مورد کشف اشیا تاریخی اصلی و 213 مورد کشف اشیا بدلی و 29 مورد تشکیل پرونده فعالیت صورت گرفته است.

وی اعلام کرد: امسال در دستور دولت است که سهمیه یگان حفاظت بازنگری شده و براساس ظرفیت‌ها تعیین شود.

دستور توقف عملیات بر روی کانی بل را گرفته‌ایم

مدیرکل میراث فرهنگی در خصوص وضعیت چشمه کانی بل و روند احداث سد داریان بر روی این چشمه گفت: دستور توقف عملیات احداث سد داریان بر روی کانی بل گرفته شده و در حال رایزنی سازمان با وزارت نیرو هستیم.

وی تصریح کرد: علت اجرای این عملیات بر روی کانی بل این است که قبلا وزارت نیرو و در سطح کلان تمام مجوزهای احداث سد را از پژو هشکده باستان شناسی گرفته است.