تیم فوتبال شهرداری اردبیل به مصاف "یزد لوله" می رود/ "خلخال دشت" میهمان مس

به گزارش خبرنگار مهر، براین اساس تیم شهرداری اردبیل به عنوان تیم لیگ دسته یکی کشور در مرحله سوم این رقابت ها وارد جدول شده و باید روز 26 شهریور ماه در اردبیل به مصاف تیم فوتبال یزد لوله برود.

این تیم در صورت پیروزی در بازی خانگی باید در مرحله چهارم رقابت های جام حذفی، با برنده دیدار تیم های استقلال آبی تهران و گهر دورود روبرو شود.

با توجه به جدول این رقابتها شهرداری اردبیل در صورت پیروزی در دو دیدار مراحل سوم و چهارم، در مرحله پنجم این رقابتها که تیم های لیگ برتری اضافه خواهند شد، باید با تیم صبای قم دیدار کند.

هنوز ساعت و محل برگزاری دیدارهای تیم شهرداری اردبیل از سوی فدراسیون فوتبال مشخص نشده است.

همچنین دیگر تیم استان اردبیل که در این رقابتها حاضر است، تیم خلخال دشت شهرستان خلخال به عنوان یکی از تیمهای دسته دوم لیگ کشور است که باید در اولین گام به مصاف مس رفسنجان برود.

این تیم که برعکس شهرداری اردبیل به عنوان میهمان در اولین گام به میدان خواهد رفت، در سال گذشته با بازی های خوب خود و قرار داشتن در جمع تیم های بالای جدول تا هفته های میانی امیدواری های زیادی را در بین فوتبال دوستان خلخالی ایجاد کرده است.

تیم خلخال دشت نیز در ادامه رقابت های جام حذفی در مرحله چهارم باید به مصاف برنده دیدار کارگر بنه گز بوشهر و شهرداری دزفول از تیم های لیگ دسته دومی برود.

زمان برگزاری دیدارهای تیم خلخال دشت شهرستان خلخال نیز هنوز اعلام نشده است.