اعزام نیروهای بیشتر هند به خط کنترل کشمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا از اعزام نیروهای بیشتر ارتش هند به خط کنترل کشمیر در پی طرح ادعای افزایش تیراندازی بین مرزی در خط کنترل کشمیر از سوی نیروهای پاکستانی خبر داد.



این خبر پس از آن منتشر شد که آرون جیتلی وزیر دفاع هند از افزایش نقض آتش‌ بس از سوی پاکستان در راستای خط کنترل کشمیر در ماههای اخیر خبر داد که واکنش نیروهای هندی را با هدف تامین امنیت این کشور در پی خواهد داشت.



از سوی دیگر هند در چند روز گذشته نشست در سطح وزرای امور خارجه با مقامات پاکستانی را به دلیل نشست‌ های کمیسیونر عالی پاکستان با جدایی‌ طلبان کشمیری در دهلی‌ نو لغو کرد.



این درحالیست که ارتش پاکستان، ارتش هند را متهم کرده که در منطقه کشمیر از "خط کنترل" که کشمیر آزاد و تحت کنترل هند را از هم جدا می کند، عبور کرده و در این بازرسی با ارتش پاکستان درگیر شده است.



کشمیر منطقه مورد مناقشه دو دهلی نو و اسلام آباد است و تاکنون تلاش نه چندان جدی مجامع بین المللی برای حل و فصل این اختلاف مرزی بین دوطرف به نتیجه ای منجر نشده است.