اولین محموله مرغ تولیدی قزوين به کشور عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نقیبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگارن رسانه های گروهی استان اظهارداشت: استان قزوین به دلیل دارا بودن پتانسیل بالا در امر تولید گوشت سفید و قرمز و کشتارگاه های مناسب، قابليت آنرا دارد كه به عنوان یکی از استان های صادر کننده فرآورده های خام دامی به کشورهای همسایه مطرح شود.

وی افزود: طی 5 ماهه ابتدایي سال جاری 3هزارو220 تن تخم مرغ خوراکی، 242هزارو280 قطعه جوجه یک روزه مرغ تخمگذار، 117هزار قطعه پولت تخمگذار، 44هزار کیلوگرم خوراک طیور، يكهزارقطعه جوجه بوقلمون، شش هزارو440 قطعه ماهی زینتی، 41 هزارو 400 قطعه تخم مرغ نطفه دار و 50 قطعه شترمرغ تحت نظارت اداره كل دامپزشكي استان قزوين به مقصد کشورهای عراق، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان و بحرین صادر شده است.