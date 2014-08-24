  1. جامعه
  2. شهری
۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۰۰

رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس:

کاهش دو سه درصدی قیمت خودرو قابل قبول نیست

کاهش دو سه درصدی قیمت خودرو قابل قبول نیست

رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازان با تأکید بر کاهش دو سه درصدی قیمت برخی خودروهای پر تیراژ توسط شرکت‌های خودروساز، گفت: این کاهش باید شروعی برای ادامه کاهش قیمت خودروهای پر تولید و آغاز و کاهش قیمت سایر خودروها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر علی علی‌لو افزود: اگر کاهش دو سه درصدی قیمت برخی خودروها توسط شرکت‌های خودروساز با هدف کاهش فشار ناشی از افکار عمومی باشد، این موضوع مورد تأیید و قابل قبول نخواهد بود.

وی با اشاره به لزوم روند افزایش کیفیت به موازات کاهش قیمت از سوی شرکت های خودروساز، گفت: تا هنگامی که خودروسازان این روند را در تولیدات خود اعمال نکنند، نمایندگان مجلس دو مسأله کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را همچنان مورد پیگیری قرار خواهند داد.

علی‌لو فرمول اخیر قیمت های خودرو را که از سوی شورای رقابت ارائه شده مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: دستورالعمل کنونی قیمت‌گذاری خودرو مورد قبول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیست و اعتقاد داریم باید فرمول دقیق و علمی، که هم به نفع خودروساز و هم به نفع مصرف کننده باشد، برای قیمت‌گذاری خودرو تدوین شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر عدم ارائه اطلاعات از سوی شرکت‌های خودروساز به شورای رقابت برای تصمیم‌گیری درخصوص قیمت خودروها، خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال دریافت اطلاعات خودروسازان است تا پس از تکمیل، آن را به شورای رقابت ارائه کند.

کد مطلب 2356186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها