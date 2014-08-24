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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۰۵

مسابقات فرمول یک بلژیک از شبکه ورزش پخش می‌شود

مسابقات فرمول یک بلژیک از شبکه ورزش پخش می‌شود

مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک بلژیک به صورت مستقیم از شبکه ورزش سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوازهم مسابقات فرمول یک سال 2014 که در کشور بلژیک برگزار می‌شود امروز یکشنبه از ساعت 16:30 به صورت زنده از طریق برنامه چهار سوی ورزش به روی آنتن شبکه ورزش سیما می‎رود.

طبق روال عادی مسابقات فرمول یک، چند روز قبل از شروع گرندپری، رانندگان به تمرینات متداول می‌پردازند تا بهترین زمان خود را در یک روز مانده به مسابقه ثبت کنند. این بار نیز، گرندپری بلژیک میزبان مسابقات است و تمامی رانندگان برای کسب نتیجه بهتر به تمرین های سخت در این پیست زیبا پرداخته اند.

کد مطلب 2356200

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