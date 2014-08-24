به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اکبر سعیدی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره بزرگ قرآنی "حبل المتین" در پارس جنوبی اظهار داشت: اجرای برنامه‌های مختلف قرآنی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های فرهنگی است.

وی از برگزاری پنجمین جشنواره بزرگ قرآنی "حبل المتین" در پایتخت انرژی کشور خبر داد و اضافه کرد: این جشنواره 26 شهریورماه با حضور قاریان، حافظان و اندیشمندان قرآنی در این منطقه برگزار خواهد شد.

مسئول امور فرهنگی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از برگزاری این جشنواره در دو بخش خواهران و برادران خبر داد و بیان داشت: جشنواره برای نخستین بار طی چهارسال گذشته در دو رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار می‌شود.

حضور گسترده و پرشور فعالان حوزه قرآنی در چهار دوره گذشته جشنواره

وی با اشاره به اینکه بخش خواهران پنجمین جشنواره بزرگ قرآنی "حبل المتین" در در دو رشته حفظ پنج جزء و ترتیل برگزار می‌شود، ادامه داد: در بخش برادران این جشنواره نیز چهار رشته حفظ پنج جزء، ترتیل، اذان و تحقیق (صوت و لحن) برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام سعیدی به حضور گسترده و پرشور فعالان حوزه قرآنی در چهار دوره گذشته این جشنواره اشاره کرد و افزود: امسال نیز برنامه‌ریزی مناسبی برای مشارکت همگانی و بیش از پیش نخبگان و مراکز فرهنگی و قرآنی در این جشنواره صورت گرفته است.

وی با تقدیر از همکاری‌های ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های دیر و کنگان و جم در برگزاری این جشنواره، خاطرنشان ساخت: کانون‌های فرهنگی عسلویه و روابط عمومی و امور فرهنگی شرکت‌های مستقر در منطقه نیز همکاری خوبی در ین زمینه دارند.