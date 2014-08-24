همفکری برای نجات معادن قم از رکود/ حمایت از معادن بزرگ در اولویت است

یونس عالیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: سال گذشته مجلس شورای اسلامی متمم قانون معادن را تصویب و ابلاغ کرده که کار خیلی خوب و ارزشمندی بوده و بن بستهایی که راه عبور نداشت را برطرف کرد.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغ قانون جلسات در استانها فعال شده و در استان قم نیز سه جلسه با رویکرد تفاهمی در زمینه معدن برگزار شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، نگاه مسئولان استان به بخش معدن را نگاه حمایتی دانست و اظهار کرد: با توجه به دیدگاههای استاندار قم، معاونان وی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، همه ما همفکر شدیم معدن را از حالت بن بست نجات دهیم.
وی با بیان اینکه بخشی از بن بستهایی که در گذشته وجود داشته برطرف شده است گفت: ممکن است برخی از معدنداران قانون گریز باشند ولی معیار ارائه خدمات و نظارتهای ما بر اساس قانون است.
وجود 130 معدن در قم
عالیپور تعداد پروانه بهرهبرداری معادن در استان قم را 130 مورد ذکر کرد و افزود: انتظار این است که همه این معادن فعال باشند. ممکن است فعالیت برخی معادن دشوار باشد ولی ما به آنها مهلت میدهیم و ابطال پروانه در مراحل پایانی است.
وی ادامه داد: بازرساسان ما به صورت مستمر از معادن بازرسی انجام میدهند و گزارشها مکتوب است که در بررسیها مشخص شده بعضی از معادن نیاز به کمک دارند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم مشاوره رایگان به معدنکاران را یکی از خدمات این سازمان ذکر کرد و گفت: بیشترین کمکی که ما میتوانیم به معدن کاران بدهیم کمک اطلاعاتی و مشاورهای است، کما اینکه تاکنون خیلی از معدن کاران از این مشاورهها و کارشناسیها استفاده کردهاند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا بعضی از معادن استان نیروی فنی متخصص ندارند؟ اظهار کرد: تلاش همه ما این است که حوزه معدن کاری با نشاط و دلگرمی بیشتری کارش را انجام دهد.
نسبت به حمایت از معادن کوچک کم توجهایم
عالیپور تاکید کرد: هیچ امکان و خدماتی به واحد معدنی داده نمیشود الا کارشناس فنی متخصص داشته باشد و اگر واحدی، نیروی فنی متخصص نداشته باشد به او مهلت میدهیم که با آن کارشناس قرارداد ببندد.
وی تصریح کرد: جهت گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان قم حمایت از واحدهای معدنی بزرگ است. ما به سمت عرصههای کوچک کمتوجه خواهیم بود و به معادن بزرگ توجه بیشتری خواهیم داشت به ویژه معادن طبقه یک و دو.
عالیپور ماشین آلات فرسوده را یکی از دلایل رکود در صنایع معدن ذکر کرد و افزود: برای بهینهسازی ماشینآلات بخش معدن نیازمند تسهیلات با کارمزد پایین هستیم و ما این نیاز را در مکاتبهای با وزارت صنعت اعلام کردیم.
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