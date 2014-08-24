دبیر اجرایی جشنواره تئاتر خیابانی بهزیستی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان خلیلیان که هم اکنون ریاست هیأت مدیره انجمن نمایشگران خیابانی خانه تئاتر را نیز به عهده دارد، به عنوان دبیر اجرایی جشنواره تئاتر خیابانی طلوع امید نیز حکم گرفت.

در متن حکم وی آمده است: «هنرمند ارجمند جناب آقای سامان خلیلیان؛ نظر به تعهد، تجربیات و توانمندی جنابعالی در برنامه‌ریزی و سوابق ارزنده در امور اجرایی برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای تخصصی در عرصه تئاتر بنا به این حکم به سمت دبیر اجرایی نخستین جشنواره تئاتر خیابانی طلوع امید سازمان بهزیستی منصوب می‌شوید.

امید است در راستای تحقق اهداف سازمان بهزیستی و ایجاد تعامل فی مابین جامعه هنرمندان تئاتر با نمایندگان هنری بهزیستی استان ها در راستای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه و معرفی هرچه بیشتر و بهتر مأموریت ها و جامعه هدف سازمان همچنین انجام کلیه امور محوله، در جهت اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی عزیزمان با اتکا به پروردگار متعال سربلند و پیروز باشید.»

سامان خلیلیان کارگردان،نویسنده ، بازیگر و طراح صحنه تئاتر است که برخی از سوابق اجرایی وی بدین شرح است: عضو هیئت داوران انتخاب جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی ایران 1388 دبیر بخش تئاتر خیابانی جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، داور دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان کشور، مدیر بخش تئاتر خیابانی و میدانی جشنواره بصیرت، داور سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر- بخش تجلی اراده ملی- 1390، دبیر دو دوره جشنواره فرهنگی – هنری شمس العماره 90-89 و نویسندگی و کارگردانی بیش از 50 نمایش فضای باز (خیابانی).

نخستین جشنواره تئاتر خیابانی بهزیستی (طلوع امید) 19 تا 24 مهر ماه 1393 برگزار می‌شود.