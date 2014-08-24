به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری امروز یکشنبه در مراسم تکریم رضا فرجی دانا وزیرسابق علوم ، تحقیقات و فناوری و معارفه محمدعلی نجفی به عنوان سرپرست این وزارتخانه اظهارداشت: علم کشور همواره از رانت و فساد به دور بوده و هیچ گاه در دانشگاه ها سخنی از این مسایل نبوده است.

وی با بیان این که همه مردم و مسئولین از سهمیه ای که به برخی از گروه ها داده شده انتقاد کرده اند، افزود: 240 هزار نفر در آزمون دوره دکتری شرکت می کنند و 12 هزار نفر از آنها در این دوره پذیرش می شوند؛ چرا باید بورسیه ای که از ابتدا معلوم است در داخل تحصیل کند؟ کسانی که حداقل ها را نیز ندارند جانمایی شده و عضو هیات علمی شوند و دولت هزینه تحصیل آنها را پرداخت کند.



معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: نجابت فرجی دانا و همکارانش باعث شد تا بسیاری از مسایل را در جلسه استیضاح نگوید ولی حتما این دولت موضوع بورسیه های غیرقانونی را پیگیری می کند حتی اگر 10 وزیر علوم تغییر کند.



در مراسم تکریم فرجی دانا و معارفه محمدعلی نجفی علاوه بر معاون اول رییس جمهوری، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش و پزشک ، حجت الاسلام علی یونسی دستیار رییس جمهوری در امور اقلیت ها، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهوری، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهوری، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، معاونین، مشاورین و مدیران کل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تعدادی از روسای دانشگاه های کشور حضور داشتند.