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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

جدول قیمت سکه و ارز روز ‌یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز ‌یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز یکشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه در بازار 942 هزار تومان، طرح قدیم 941 هزار تومان، نیم سکه 471 هزار و 500 تومان، ربع سکه 259 هزار تومان و سکه گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 400 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (روز گذشته) 1281 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3123 تومان، هر یورو را 4140 تومان، هر پوند را 5202 تومان و هر درهم امارات را 850 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 942000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 941000
نیم سکه 471500
ربع سکه 259000
گرمی 170000
هر گرم طلای 18 عیار 96400
نوع ارز  
دلار 3123
یورو 4140
پوند 5202
درهم 850

 

کد مطلب 2356238

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