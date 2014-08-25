استیو مارتین در حال مذاکره برای حضور در کمپ جادویی دیسنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، استیو مارتین می‌خواهد به دیسنی بازگردد. این بازیگر و کمدین شناخته‌شده در مراحل پایانی مذاکرات برای نقش‌آفرینی در فیلم کمدی خانوادگی «کمپ جادویی» استودیوی دیسنی است.

قرارداد بازیگری مارتین در این فیلم حضور او در پروژه را پر‌رنگ‌تر می‌کند چون او به همراه استو زیکرمن، نویسنده و کارگردان فیلم کمدی «A.C.O.D» آخرین نسخه فیلمنامه‌ فیلم «كمپ جادويي» را نیز نوشته است. نسخه اولیه فیلمنامه توسط گیب سکز و جف جودا نوشته شده بود كه مسئولیت نوشته فیلمنامه «خاطرات يك بچه چلمن» را بر عهده داشتند. سکز و جودا در پروژه «کمپ جادویی» به عنوان تهیه‌کننده هم حضور دارند.

داستان این فیلم درباره یک کارمند بانک بسیار محافظه‌کار و سنتی است که به کمپ جادویی بازمی‌گردد، جایی که وقتی کودکی خجالتی بود آنجا می‌رفت. این بار او یکی از مشاوران این کمپ است و سعی می‌کند زندگی تمام کودکانی را که وارد آن کمپ می‌شوند بهتر کند و در عین حال دنبال جایزه رقابت عصای جادویی هم هست.

از آنجا که مارتین مسیر حرفه‌ای کاری خود را با کار کردن در یک مغازه جادویی در دیسنی‌لند آغاز کرده بود و در روزهای اولیه‌اش به عنوان یک کمدین هم جادوگرانه عمل مي كرد، نقش‌آفرینی در این فیلم زحمت زیادی برایش نخواهد داشت.

اين در حالي است كه هنوز کارگردانی برای این پروژه انتخاب نشده است.

آخرین باری که مارتین با کمپانی دیسنی همکاری کرده بود به سال 2005 و فیلم «دختر مغازه‌دار» بازمی‌گردد. پیش از آن نیز او در فیلم کمدی «خانه را خراب کردن» سال 2003 نقش‌آفرینی کرده بود. او همچنین در دهه 1990 هم با مجموعه فیلم‌های «پدر عروس» در دیسنی حضور داشت. نقش اول قبلی مارتین در فیلم کمدی «سال بزرگ» سال 2011 در کنار جک بلک و اوون ویلسون بود.

زیکرمن هم در کنار کارهای سینمایی‌اش در سریال «آمریکایی‌ها»ی شبکه اف‌اکس به عنوان نویسنده و تهیه‌کننده حضور دارد و سریال درام تلویزیونی «شش درجه» را نیز خلق کرده است.