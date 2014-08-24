چهره واقعی اسلام را با فتاوای مرجع شیعه شناختیم/مواضع انسانی آیت الله سیستانی در تاریخ ثبت خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نخست وزیر ایتالیا گفت غرب، با چهره واقعی اسلام از طریق فتاوای آیت الله سیستانی آشنا شد.

ماتئو رنزی در سفر اخیر خود به عراق پس از دیدار با مقامات این کشور گفته بود غرب توانست با چهره واقعی اسلام از طریق فتاوای آقای علی سیستانی مرجع عالی دینی عراق آشنا شود.

وی افزود جنایاتی که ملت عراق طی چهار دهه اخیر با آن روبرو بوده اند، بسیار بیشتر از آن چیزی است که بر یهودیان در آلمان گذشت.

وی با اشاره به حملات وحشیانه تروریستهای تکفیری و بعثی صدامی به شیعیان از هنگام سرنگونی صدام تا کنون اذعان کرد: (با وجود این جنایات) رهبران شیعه (مراجع دینی)، هرگز شیعیان را به انتقامجویی از دیگر مذاهب پس از سال 2003 (سال سرنگونی صدام) ترغیب نکردند و فراتر از همه اینکه آنها اتباع مذاهب دیگر را برادر و حتی از خود خواندند (اشاره به فتوای اخیر آیت الله سیستانی درباره اهل سنت عراق).

نخست وزیر ایتالیا تاکید کرد: تاریخ، مواضع انسانی و بشردوستانه آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق را جاودانه خواهد کرد.