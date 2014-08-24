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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۲۲

نصب پرچم گنبد حرم امام علی(ع) بر فراز تهران

نصب پرچم گنبد حرم امام علی(ع) بر فراز تهران

پرچم گنبد حرم امام علی(ع) به منظور تقدیر از بازسازیهای انجام شده در حرم مطهر علوی و به ویژه صحن حضرت زهرا(س) به مردم ایران اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرچم گنبد حرم مطهر حضرت علی(ع) بر فراز برج میلاد تهران نصب شد.

حسن پلارک در آیین اهدای این پرچم که با حضور تولیت آستان حرم امیرالمؤمنین(ع) و مسئولان ستاد بازسازی عتبات برگزار شد گفت: این هدیه ارزشمند به منظور تقدیر از بازسازیهای انجام شده در حرم مطهر علوی و به ویژه صحن حضرت زهرا(س) تقدیم شد.

وی افزود: این پرچم که توسط شیخ ضیاء زین الدین اهدا شده است نمادی از تلاشها و مشارکت بی نظیر هموطنان در امر مرمت و احیاء حرمهای مطهر می باشد که بر فراز برج میلاد نصب شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در پایان یادآور شد: این پرچم به صورت دائمی در گنبد آسمان تهران نصب شده است و شهروندان می توانند این پرچم متبرک را زیارت کنند.

 

کد مطلب 2356252

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