به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلي قمي اويلي پیش از ظهر یکشنبه در اولين روز آغاز هفته دولت در حاشیه اجرای برنامه های هفته دولت گفت: هفته دولت فرصت مغتنمي است تا نتايج تلاش هاي دولت يازدهم با هدف خدمت به مردم منعكس شود.

فرماندار نوشهر با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر گفت: وجه تمايز دولت جمهوري اسلامي با ديگر كشورها در پيوند عميق مكتب شهادت با نظام است.

وي افزود: حوادث و شهادت در روزهاي شهريور سالهاي آغازين انقلاب اسلامي به عنوان نمادي پرافتخار از جانفشاني‌ها و روزهاي سرنوشت‌ساز و حساس برصفحه تاريخ اين كشور و نظام مقدس جمهوري اسلامي قلمداد مي‌شود.

قمي اويلي با بیان آنکه هفته دولت امسال به عنوان اولين سال عملكرد دولت یازدهم را بایستی به فال نیک گرفت اظهار داشت: دولت دکتر روحانی با تدبیر در اقتصاد، امید و نشاط اجتماعی و اعتدال در سیاست فعالیت خود را آغاز کرده است و ره آورد يكسال تلاش دولتمردان، آرامش در اقتصاد و مهار تورم و همچنين ارتقا سطح پوشش سلامت بوده است.

وي خطاب به مسئولين اجرايي شهرستان نوشهر تاكيد كرد: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا دستاوردها و اقدامات اساسی دولت خدمتگزار در عرصه های مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و به ویژه در سطح شهرستان نوشهر به تصویر در آمده و زمینه آگاهی مردم شریف و عزیز نسبت به ثمرات و تلاش خادمانشان فراهم گردد.

فرماندار نوشهر درادامه به پروژه قابل افتتاح در اين شهرستان اشاره كرد و گفت: در طول هفته دولت در نوشهر و بخش‌های تابعه آن 25 طرح افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید که در بخش هاي عمرانی، ورزشي و خدمات خواهد بود.

قمي اويلي افزود: بهره برداري از خانه عالم چلندر، ساختمان دهياري تازه آباد و بازياركلا، بوستان روستائي، خط لوله و شبكه آبرساني ميانك و دزدك و كجور، زمين ورزشي استاندارد واليبال سيدعلي كياسلطان، ساختمان امدادي هلال احمر، جاده بين مزارع لاشك و تامين برق چاه آب روستاهاي انگاس، نيمور، كينس، زانوس و نيتل بخشي از طرح هاي افتتاح و قابل بهره برداري در شهرستان نوشهر است.

وي اضافه كرد: براي پروژه هاي قابل افتتاح در هفته دولت در شهرستان نوشهر بيش از 16 ميليارد ريال هزينه شده است.

وي همچنين با اشاره به كلنگ زني طرح هاي جديد در نوشهر گفت: كلنگ پروژه هاي كتابخانه عمومي علي آباد مير، ژل عابر و پياده وازوار و فراشكلا، احداث منبع آب روستاي ديزركلا، ساختمان هاي دهياري چلندر و بازياركلا با اعتبار بالغ بر 7 ميليارد ريال همزمان با هفته دولت به زمين زده خواهد شد.