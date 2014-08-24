جشنواره منطقه ای تئاتر سوره ماه در سمنان برگزار می شود

سید عباس دانائی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در سال مزین به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" و همزمان با هفته دولت، میزبانی منطقه دو جشنواره تئاتر سوره ماه که در تاریخ پنجم الی هفتم شهریور ماه جاری در سمنان برگزار می شود بر عهده حوزه هنری استان سمنان است اظهار داشت: استانهای قزوین، همدان، اصفهان، مركزی، قم و سمنان در جشنواره تئاتر سوره ماه در این منطقه حاضر می شوند.

وی گفت: اجرای نمایش ها از عصر روز چهارشنبه پنجم شهریور آغاز و تا عصر روز جمعه ادامه خواهد داشت و مراسم اختتامیه جشنواره نیز ساعت 20:15 روز جمعه هفتم شهریور در سالن کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزار و منتخبین معرفی خواهند شد.

جشنواره منطقه ای تئاتر سوره ماه در دو بخش جنبی و اصلی به صورت رقابتی برگزار می شود

رئیس حوزه هنری استان سمنان تصریح کرد: 13 نمایش شرکت کننده در این جشنواره در سالن های تئاتر شهر سمنان، فرهنگسرای نیستان مهدیشهر، حکیم الهی فرهنگسرای کومش سمنان، پلاتو و سالن ماه حوزه هنری استان سمنان اجرا خواهند داشت.

دانایی افزود: جشنواره منطقه ای تئاتر سوره ماه در دو بخش جنبی و اصلی به صورت رقابتی برگزار می شود و در پایان برگزاری جشنواره و در مراسم اختتامیه که در سمنان برگزار خواهد شد در هر بخش به نفر برگزیده در زمینه نمایشنامه نویسی، كارگردانی، بازیگری زن، بازیگری مرد و طراحی صحنه جایزه تعلق می گیرد.

وی گفت: مهرداد رایانی مخصوص، حسینعلی شوندی و سعید اسدی اعضای هیئت داوران منطقه دو جشنواره تئاتر سوره ماه را تشکیل می دهند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برگزیدگان این جشنواره به بیست و سومین جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه که از 22 تا 28 مهر‌ماه 93 در تهران و در تالارها و تماشاخانه‌های حوزه هنری کشور برگزار می شود راه می یابند.

درخشش هنرمندان استان سمنان در چهارمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج

رئیس حوزه هنری استان سمنان همچنین افزود: نویسندگان عضو دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری استان در چهارمین جشنواره استانی ادبیات داستانی بسیج خوش درخشیدند.

دانایی خاطرنشان کرد: بنا به اعلام رای هیئت داوران، "مهدی زارع" از سمنان مقام اول و "عشرت السادات میرحسینی" از شاهرود مقام دوم در بخش بزرگسال چهارمین جشنواره استانی ادبیات داستانی بسیج را از آن خود کردند.

وی همچنین افزود: "هادی جعفری"، "فرزانه غلامی" و "حسن جعفری" از سمنان به ترتیب مقام های اول تا سوم بخش جوان این دوره از جشنواره را به دست آوردند.

این مقام مسئول در خاتمه یادآور شد: چهارمین جشنواره استانی ادبیات داستانی بسیج استان سمنان با همکاری سازمان بسیج هنرمندان، حوزه هنری، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهدیشهر در مهدیشهر برگزار شد.