محاکمه 26 نفر در تایلند به اتهام توطئه برای انجام اقدامات تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از محاکمه 26 تایلندی در دادگاه نظامی شهر "خون کائن" در شمال شرق این کشور به اتهام توطئه برای انجام اقدامات تروریستی و حمل سلاح خبر داد که در پایگاه حامیان تاکسین شیناواترا نخست‌ وزیر سابق این کشور در شمال شرق تایلند بازداشت شده بودند.



متهمان که یک روز پس از سرنگونی دولت یینگلاک شیناواترا خواهر تاکسین در منازل خود بازداشت شده اند از حامیان جنبش اعتراضی پیراهن قرمزها بوده و در صورت مجرم شناخته شدن احتمال می رود که اعدام شوند.



با وجود طرح اتهامات علیه افراد بازداشت شده در زمینه حمل سلاح، نارنجک دست‌ ساز و چاقو، وکیل متهمان اعلام کرده که این وسایل متعلق به آنها نبوده و فرد دیگری از آن‌ ها خواسته تا این وسایل را نگهداری کنند.