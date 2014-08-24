خودروهای باری بدون مجوز اشتغال توقیف و جریمه می شوند

داود شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف و موظف به واگذاری اموری به شهرداری ها شده که به صورت مستقیم با شهروندان سر و کار دارد و تفویض ساماندهی، مدیریت و نظارت بر فعالیت های مرتبط به حمل و نقل درون شهری از جمله این موارد است.

وی افزود: بر مبنای این قانون خودروهای باری که از بامداد دیروز یکم شهریور ماه جاری بدون اخذ علایم و مجوز اشتغال در سطح شهر تردد و فعالیت داشته باشند، از سوی ماموران پلیس راهور توقیف و جریمه نقدی می شوند.



شعبانی یا دآور شد: براساس قانون، تمام رانندگان خودروهای باری متقاضی فعالیت در درون شهرها موظف به دریافت اخذ مجوز اشتغال و علایم مخصوص از سازمان پایانه ها هستند و بدون این مجوز توقیف و جریمه می شوند.

اختصاص سهمیه سوخت به خودروهای مجوزدار



وی با بیان اینکه سازمان پایانه های مسافر و بار شهرداری کرج طی فراخوان های مطبوعاتی و محیطی از دارندگان خودروهای باری خواسته بود برای دریافت مجوز اشتغال و علایم مخصوص به ترمینال شهید کلانتری کرج مراجعه کنند، افزود: دارندگان این خودروها تا پایان وقت اداری سی و یکم مرداد ماه جاری فرصت داشتند نسبت به اخذ مجوز اشتغال و علایم مخصوص اقدام کنند زیرا مبنای بهره مندی از سهیه ویژه سوخت خودروهای باری همین علائم و مجوزها است.



مدیرعامل سازمان پایانه های مسافر و بار شهرداری کرج همچنین تاکید کرد: تمام شرکت های خدماتی فعال در حوزه حمل و نقل کالا و بار نیز از این پس اجازه به کارگیری خودروهایی که فاقد مجوزهای لازم باشند را ندارند و مسئولیت های حقوقی و قضایی ناشی از این اقدام، متوجه مدیریت شرکت ها خواهد بود.



به گفته این مسئول قانون جدید شرکت های حمل و نقل بار و کالا را نیز موظف به مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پس از دریافت مجوز اشتغال از سازمان پایانه های شهرداری کرده است.

