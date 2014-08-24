به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلي طالبي، پيش از ظهر يكشنبه در نشستي خبري به مناسبت هفته دولت، ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر را گرامي و اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت 345 طرح عمراني، صنعتي، كشاورزي و ... در سراسر استان يزد افتتاح خواهد شد.

وي ميزان سرمايه گذاري هاي انجام شده براي اين طرح ها را بالغ بر شش هزار و 370 ميليارد ريال اعلام كرد و يادآور شد: بيشترين طرح ها در مركز استان يزد مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

برگزاري نمايشگاه هاي هفته دولت در يزد به صورت درون سازماني

طالبي همچنين از برپايي نمايشگاه هفته دولت به صورت درون سازماني خبر داد و بيان كرد: امسال نمايشگاه هفته دولت در همه ادارات استان داير است و هر اداره و دستگاهي، عملكرد خود را در قالب نمايشگاهي در معرض ديد مردم قرار داده است.

معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي مجلس در يكي از حوزه‌هاي انتخابيه استان يزد اظهار داشت: از آنجا كه حجت الاسلام سيد جلال يحيي‌زاده، نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي در فروردين ماه سال گذشته، درگذشت، برگزاري انتخابات ميان دوره اي در اين حوزه انتخابيه قطعي شده است.

طالبي با اشاره به اينكه انتخابات ميان دوره اي مجلس در روز 30 آبان برگزار مي‌شود، خاطرنشان كرد: كار اجرايي انتخابات از روز 22 شهريورماه آغاز مي شود.

آغاز كار اجرايي انتخابات ميان دوره اي مجلس از 22 شهريور

وي خاطرنشان كرد: در روز 22 شهريور، داوطلبان نامزدي انتخابات ميان دوره‌اي مجلس در تفت و ميبد ثبت نام خواهند كرد و پس از تاييد صلاحيت آنها، اسامي افراد در روز 20 آبان ماه اعلام مي شود.

طالبي تصريح كرد: آمادگي‌هاي لازم براي برگزاري انتخابات در حوزه هاي انتخابيه تفت و ميبد وجود دارد و 135 شعبه براي جمع آوري آراي مردم در روز 30 آبانماه تدارك ديده شده كه از اين تعداد 74 شعبه شهري و 61 شعبه روستايي است.

وي اظهار اميدواري كرد: در اين انتخابات نيز شاهد مشاركت گسترده مردم و برگزاري انتخاباتي با نشاط و با مشاركت حداكثري مردم باشيم.

معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به اظهار نظرهايي كه در مورد تركيب جديد حوزه هاي انتخابيه استان يزد صورت گرفته است، بيان كرد: اظهار نظر در مورد اين پيشنهادات زود است زيرا پيشنهادهاي مطرح شده بايد به تصويب كميسيون برسد و آنچه كه در كميسيون مصوب شد نيز قطعي نيست زيرا مصوبه بايد در صحن علني مجلس مطرح و مخالفان و موافقان به آن راي بدهند.

طالبي خاطرنشان كرد: نيازهاي استان يزد در اين زمينه شناسايي شده و تراكم جمعيت در يزد، پراكندگي و وسعت حوزه انتخابيه ابركوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهريز و... مدنظر قرار گرفته و بر اساس اين نيازها، تركيب جديد تصويب مي شود.

وي تصريح كرد: آنچه قطعي است، اضافه شدن يك نماينده به مجموع چهار نماينده استان يزد است و اميدواريم تركيب حوزه‌هاي جديد، به نفع مردم و در راستاي خدمت رساني به آنها باشد.

ساماندهي اتباع بيگانه از اولويت هاي دولت است

طالبي همچنين در مورد ساماندهي اتباع بيگانه در استان يزد نيز اين موضوع را از اولويت هاي دولت برشمرد و بيان كرد: برنامه‌اي در اين زمينه تدوين شده ساماندهي امور مهاجران داخلي و خارجي در آن گنجانده شده است.

وي خاطرنشان كرد: بحث مهاجران خارجي و اتباع بيگانه به ويژه افاغنه در اين طرح به شكل ويژه ديده شده و اشتغال و سكونت و... آنها بررسي و ساماندهي خواهد شد.