درآمد 739 ميليارد توماني ماليات خوزستان/ رتبه سوم كشوري درآمدهاي مالياتي

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صدري پيش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتي اظهار كرد: اداره كل ماليات جمع داري كليه اموال منقول و غير منقول و اوراق بهادار دولتي را بررسي كرده و وقتي دستگاه هاي دولتي بخواهند اقدام به فروش اموال كنند بايد از ما مجوز بگيرند.

وي افزود: اسناد مالكيت دستگاه هاي اجرايي در اداره ماليات مورد بررسي قرار گرفته و افرادي كه در بخش ذيحسابي ادارات و دستگاه هاي دولتي مشغول فعاليت هستند جزو كاركنان اداره امور مالياتي استان محسوب مي شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان تصريح كرد: در سرمايه گذاري اقتصادي سه قلمرو وجود دارد كه اولين قلمرو متعلق به بخش خصوصي است و بخش دولتي نبايد به آن ورود كند. 20 درصد از دومين قلمرو متعلق به بخش دولتي و 80 درصد نيز متعلق به بخش خصوصي است كه البته 40 درصد اين بخش در قالب اوراق مشاركت عرضه مي شود. سومين قلمرو نيز متعلق به بخش دولتي است.

صدري با اشاره به اينكه شرط اول سرمايه گذاري اقتصادي دريافت مجوز فعاليت است، خاطرنشان كرد: قرار است تا در نيمه دوم شهريور ماه سال جاري همايش معرفي فرصت هاي شغلي را برگزار كنيم. در اين همايش 482 فرصت شغلي براي معرفي مهيا شده كه 43 فرصت متعلق به ميراث فرهنگي، 20 فرصت منطقه ويژه بندرامام، 54 فرصت صنعت، معدن و تجارت، 20 فرصت شهرك هاي صنعتي، 24 فرصت منطقه آزاد اروند، 103 فرصت جهاد كشاورزي، 18 فرصت برق منطقه اي و 20 فرصت سازمان آب و برق خوزستان است.

وي عنوان كرد: 8 هزار و 571 میلیارد تومان برآورد مالی ریالی و دو میلیارد و 816 میلیون تومان نيز برآورد ارزی اجراي اين فرصت هاي شغلي است. اگر پروژه هاي فرصت هاي شغلي مذكور اجرایی شوند، 20 هزار و 849 فرصت شغلی به صورت مستقیم و 36 هزار و 683 فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اذعان كرد:‌ وقتی گفته مي شود حجم ریالی و ارزی حتما به این دلیل نیست که سرمایه گذار فقط خارجی باشد بنابراين اگر سرمايه گذار داخلی هم توان ارزی داشت می تواند پروژه هاي فوق را انجام دهد.

صدري يادآور شد: 339 پروژه سرمایه گذاری داریم براي اجرا برنامه ريزي كرده ايم كه از این تعداد 73 پروژه در حد تفاهم نامه، 22 پروژه در مرحله عقد قرارداد و 244 پروژه نیز در حال اجرا هستند.

وي تاكيد كرد: حجم ریالی این پروژه ها 12 هزار و 336 میلیارد تومان و 11 میلیارد و 136 میلیون دلار نیز حجم ارزی آن ها است. در این پروژه ها 12 هزار و 274 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی داخلی، هشت میلیارد و 561 میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی داخلی، 62 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی خارجی و دو میلیارد و 575 میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی خارجی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: در سال 86 نسبت ارائه تسهیلات به سپرده 88 درصد، سال 87 این رقم 91 درصد، در سال 88 این رقم 74 درصد، در سال 89 این رقم 73 درصد، در سال 90 این رقم 70 درصد، در سال 91 این رقم 58 درصد و در آذرماه سال گذشته این رقم 52 درصد بوده است.

صدري بيان كرد: از سال 86 تا سال گذشته 13 هزار و 860 میلیارد تومان مبلغ سپرده گذاری و پنج هزار و 240 میلیارد تومان مبلغ تسهیلات ارائه شده در بانک های دولتی استان خوزستان بوده است.

وي اظهار كرد: بافت اقتصادی خوزستان با سایر استان ها متفاوت است. بافت اقتصادی ما دولت محور است. چیزی که ارزش افزوده تولید می کند و بخش خصوصی را فعال می کند صنایع پایین دستی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان عنوان كرد:‌ بیشترین حجم پول دست مردم و اوج قدرت خرید آنها اسفند ماه است. نسبت تسهیلات به این دلیل در خوزستان پایین آمده که بخش خصوصی قابل عرضه در بازار ملی ضعیف و توان رقابتی ما در خوزستان پایین است.

صدري ادامه داد: بعد از ابلاغ دستورالعمل استاندار مبنی بر حمایت از تولید داخلی تاکنون 567 میلیارد تومان خدمات و کالا از درون استان خریداری شد. همچنین 191 میلیارد و 800 میلیون تومان خرید از خارج استان به دلیل نبود آن ها در استان انجام شده و 31 میلیارد و 570 میلیون تومان از خارج استان با اینکه در استان موجود بودند، خریداری شد.

وي در ارتباط با حمايت از توليد داخلي گفت: در فرآیند مناقصات تمهیداتی انجام دادیم که شانس رقابت تولید کنندگان داخلی بالا برود. استان های محروم یک سری امتیازات و تسهیلات برای پرکردن شکاف توسعه می دهد. مطالبات حقوق ما دو درصد از میانگین کشوری بیشتر است. شرکت های غیر دولتی تاکنون آماری در زمینه حمایت از تولید داخلی به ما ارائه نداده اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: از نظر کلی استان خوزستان رتبه سوم در زمینه درآمدهای مالیاتی را بعد از تهران و اصفهان دارد. مالیات بر ارزش افزوده را آخرین مصرف کننده پرداخت می کند. اداره مالیات استان خوزستان طی چهار ماه اخیر 739 میلیارد تومان درآمد داشته که تا پایان سال باید دو هزار و 400 میلیارد تومان وصول کنیم.

صدري در پايان گفت: 89 و نیم درصد از درآمدهای وصول شده ما درآمدهای مالیاتی هستند که 48 و نیم درصد آن مالیات بر ارزش افزوده، 23 درصد مالیات شرکت ها، 14 درصد مالیات حقوق بخش دولتی، 6 و نیم درصد مالیات حقوق بخش خصوصی و کمتر از پنج درصد مالیات مشاغل است.