تعیین تکلیف معاونت جوانان در شورای راهبردی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر،محمود گودرزی روز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در مجموعه ورزشی شیرودی برگزار شد، افزود: برخی تصور می کنند حوزه جوانان در وزارت ورزش چالش برانگیز است و از ما می خواهند مشکل جوانان در حوزه اشتغال، مسکن و ازدواج را رفع کنیم.

وی ادامه داد: آشناسازی سازمان و نهادهای ذیربط با تکالیف شان در حوزه جوانان از دیگر مسوولیت های این وزارتخانه است.

وی درخصوص ادغام و یا جدا شدن معاونت جوانان از وزارت ورزش گفت: شورای راهبردی جوانان تشکیل شده و به بررسی این مساله می پردازد.

وزیر ورزش وجوانان درمورد دیگر فعالیت های این وزارتخانه در حوزه جوانان افزود: چالش های مختلف جوانان اکنون مشخص شده و از جمله مهمترین آسیب های مربوط به جوانان، را می توان تاخیر در امر ازدواج، افزایش بیکاری و نامتناسب بودن اوقات فراغت جوانان عنوان کرد.

وی با اشاره به تعدد تشکل های مردم نهاد در دولت هشتم گفت: متاسفانه در دولت نهم و دهم تشکل های مردم نهاد دچار اضمحلال شدند.

گودرزی درخصوص نگرش دولت یازدهم درمورد تشکل های مردم نهاد افزود: دولت به لحاظ کمی و کیفی توجه بسیاری به ارتقا نهادهای غیردولتی دارد.

وی تشکیل مجلس جوانان را یکی از برنامه های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: پیگیر راه اندازی مجلسی با مشارکت جوانان هستیم تا مطالبات خود را مطرح کنند.

وزیر ورزش وجوانان درباره تشکیل نشدن جلسه شورای عالی جوانان به ریاست رییس جمهوری گفت: مشکل خاصی برای برگزاری این جلسه نداریم.

وی درمورد اعضای شورای عالی جوانان افزود: 17 وزیر عضو این شورا هستند و تمام مصوبات آن قانون خواهد شد.

گودرزی احیای معاونت جوانان را یکی از برنامه های پیش روی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد و گفت: جلسات گسترده ای را با ریاست معاون ساماندهی امور جوانان در استان های مختلف به منظور بررسی مشکلات جوانان برگزار کردیم.