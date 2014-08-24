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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۰۳

تعیین تکلیف معاونت جوانان در شورای راهبردی جوانان

تعیین تکلیف معاونت جوانان در شورای راهبردی جوانان

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه مسئولیت وزارت ورزش وجوانان در حوزه جوانان تنها پیگیری مطالبات است، افزود: وزارت ورزش وجوانان از نهادهای حاکمیتی مطالبات جوانان را درخواست می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،محمود گودرزی روز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در مجموعه ورزشی شیرودی برگزار شد، افزود: برخی تصور می کنند حوزه جوانان در وزارت ورزش چالش برانگیز است و از ما می خواهند مشکل جوانان در حوزه اشتغال، مسکن و ازدواج را رفع کنیم.

وی ادامه داد: آشناسازی سازمان و نهادهای ذیربط با تکالیف شان در حوزه جوانان از دیگر مسوولیت های این وزارتخانه است.

وی درخصوص ادغام و یا جدا شدن معاونت جوانان از وزارت ورزش گفت: شورای راهبردی جوانان تشکیل شده و به بررسی این مساله می پردازد.

وزیر ورزش وجوانان درمورد دیگر فعالیت های این وزارتخانه در حوزه جوانان افزود: چالش های مختلف جوانان اکنون مشخص شده و از جمله مهمترین آسیب های مربوط به جوانان، را می توان تاخیر در امر ازدواج، افزایش بیکاری و نامتناسب بودن اوقات فراغت جوانان عنوان کرد.

وی با اشاره به تعدد تشکل های مردم نهاد در دولت هشتم گفت: متاسفانه در دولت نهم و دهم تشکل های مردم نهاد دچار اضمحلال شدند.

گودرزی درخصوص نگرش دولت یازدهم درمورد تشکل های مردم نهاد افزود: دولت به لحاظ کمی و کیفی توجه بسیاری به ارتقا نهادهای غیردولتی دارد.

وی تشکیل مجلس جوانان را یکی از برنامه های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: پیگیر راه اندازی مجلسی با مشارکت جوانان هستیم تا مطالبات خود را مطرح کنند.

وزیر ورزش وجوانان درباره تشکیل نشدن جلسه شورای عالی جوانان به ریاست رییس جمهوری گفت: مشکل خاصی برای برگزاری این جلسه نداریم.

وی درمورد اعضای شورای عالی جوانان افزود: 17 وزیر عضو این شورا هستند و تمام مصوبات آن قانون خواهد شد.

گودرزی احیای معاونت جوانان را یکی از برنامه های پیش روی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد و گفت: جلسات گسترده ای را با ریاست معاون ساماندهی امور جوانان در استان های مختلف به منظور بررسی مشکلات جوانان برگزار کردیم.

کد مطلب 2356297

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