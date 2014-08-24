395 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های عمرانی دشتی مصوب شد

به گزارش خبر نگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهر شنبه اظهار داشت: اولویت اعتبارات یاد شده در زمینه عمران شهری وروستایی، آب و بهداشت است و در این راستا بخش شنبه نیز به صورت ویژه دیده شده است.

وی افزود:با پیگیریهای نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی کارهای خوبی در سطح شهرستان و شهر شنبه در حال انجام است ولی هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که تنها با همراهی و همکاری مردم قابل حل است.

مهرجو در خصوص استمهال تسهیلات کشاورزان نیز گفت:فهرست آن تنظیم و جهت استمهال به مدیریت بحران ارسال شده و احداث سیل بند شنبه که یکی از دغدغه های اصلی مردم این شهر می باشد با عنایت استاندار بوشهر مبلغ 750 میلیون تومان به آن اختصاص داده شده است.

فرماندار دشتی محور ناصری-شنبه را یکی از پروژه های مهم و زیر ساختی در بخش شنبه و طسوج عنوان وخاطر نشان کرد:در سال جاری بالغ بر 15 میلیارد ریال از محل اعتبارات تبصره 22 برای این پروژه مصوب شده است.

غلامرضا مهرجو ادامه داد: در حال حاضر 10کیلومتر از جاده باغان-سرچشمه که در این شهرستان بوده انجام شده که امیدواریم با انجام قسمتی از محور مذکور در شهرستان جم در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری از آن باشیم.

وی اضافه کرد: زمین پست 132 کیلو وات شنبه نیز تهیه شده که با احداث این پست برق مشکلات منطقه دشت پلنگ، شهر شنبه و روستاهای همجوار حل خواهد شد.

مهرجو خاطر نشان کرد: در سال جاری مبلغ 395 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های عمرانی دشتی از محل اعتبارات تملک داراییها و تبصره 22 به تصویب رسیده است.

وی همچنین از شورای اسلامی شهر ، شهردار و مردم شنبه خواست نسبت به رفع مشکلات بجا مانده همت کنند.