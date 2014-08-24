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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۳۷

صبح امروز؛

ناوگروه سی و یکم نیروی دریایی ارتش در بندر جیبوتی پهلو گرفت

ناوگروه سی و یکم نیروی دریایی ارتش در بندر جیبوتی پهلو گرفت

اوگروه سی و یکم نیروی دریایی ارتش صبح امروز در بندر جیبوتی پهلو گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناوگروه سی و یکم نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران "بایندر" و ناو پشتیبانی رزمی "بندرعباس" پس از گشت زنی در آبهای آزاد و با پیام صلح و دوستی در بندر جیبوتی پهلو گرفت.

بر اساس این گزارش، این ناوگروه که اوایل مرداد ماه به منظور تامین امنیت کشتی های تجاری و نفتکش ها به آبهای آزاد اعزام شده بود با پیمودن بیش از 2200مایل دریایی، تاکنون توانسته است ضمن اسکورت 670فروند کشتی تجاری و نظامی، یگانهای شناور و پروازی فرامنطقه ای را شناسایی و رهگیری کند.

کد مطلب 2356312

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