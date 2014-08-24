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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۵۹

توضیح رئیس سازمان زندانها درباره آزادی شهرام جزایری و آتش سوزی زندان شهرکرد

توضیح رئیس سازمان زندانها درباره آزادی شهرام جزایری و آتش سوزی زندان شهرکرد

رئیس سازمان زندانها درباره آخرین وضعیت آزادی شهرام جزایری، آتش سوزی زندان شهرکرد، استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی و بازرسی از بندهای زندانها توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران در خصوص آزادی شهرام جزایری، گفت: در خصوص آزادی فرد مورد اشاره شما منتظریم تا مقام قضایی آن را اعلام کند.

وی همچنین درباره آتش سوزی زندان شهرکرد نیز، افزود: گزارش این حادثه به رئیس قوه قضائیه اعلام شده و پس از بررسی آن از سوی آیت الله لاریجانی، موضوع را اطلاع رسانی می کنیم.

رئیس سازمان زندانها درباره دستبند و پابندهای الکترونیکی نیز گفت: دوره آزمایشی دستبند و پابندهای الکترونیکی تمام شده و ایرادات آن را شناسایی کرده ایم. برای تولید این دستبندها با چند شرکت صحبت کرده ایم که به زودی در این باره تصمیم گیری می شود و اعلام می کنیم که استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی در کدام استانها اجرایی می‌شود.

جهانگیر درباره بازرسی از بند 350 اوین نیز گفت: ما به طور منظم بازرسی های خود را انجام می دهیم تا با این بازرسی ها محیط امنی را برای زندانیان فراهم کنیم.

 

 

کد مطلب 2356319

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