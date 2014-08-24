526 طرح استان گلستان در هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن صادقلو ظهر یکشنبه در اولین روز از هفته دولت در نشست با اصحاب رسانه استان در محل استانداری استان اظهار کرد: در یک نگاه عبوری 1084 شغل از این 122 پروژه در استان ایجاد می شود و ما برای افتتاح این تعداد پروژه 367 میلیارد تومان هزینه کردیم که در این شرایط اعتباری دولت قابل توجه است.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر گفت: شهیدان رجایی و باهنر یک مدل الگویی در خدمت و حکومت هستند که صادقانه ترین خدمات را برای مردم و کشور انجام دادند و توانستند مدل خدمت را به نیکویی عرضه کنند و هویت بخش باشند.

حکومت منهای خدمت ماهیتی ندارد

استاندار گلستان با بیان این که جوهره اساسی در حکومت خدمت است اظهار کرد: اگر خدمت منهای حکومت شود حکومت ماهیتی ندارد و نمی توان آن حکومت را وصل به آموزه های اسلامی دانست.

وی در ادامه با اشاره به سال فرهنگ و اقتصاد با مدیریت جهادی و عزم ملی گفت: رهبری امسال مدیریت جهادی را یک اصل در مدیریت جامعه مطرح کردند و باید مدیران جامعه و دولت مردان با اصل مدیریت جهادی در راستای عزم ملی آن چه را حق کشور و مردم در عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است اداکنند.

صادقلو در خصوص وضعیت ورزش و جوانان استان گفت: ورزش و جوانان گلستان عنوان بزرگی است که به تبع این عنوان توقعات بلند بالایی را هم می طلبد و ما معتقد هستیم مدیریت ورزش باید درراستای علوم روز و فناورانه باشد .

سند بخش جوانان در عرصه استان احیا می شود

وی با اشاره به این که باید سند بخش جوانان را در استان احیا کنیم افزود: جوانان از مقوله های مغفول در عرصه ورزش و جوانان هستند که با احیا سند جوانان امیدوار به تحرک بیشتری در این موضوع هستیم .

وی از سفر رییس جمهور تا اواخر مهر و یا اوایل آبان به استان خبر داد و گفت: ما منتظر اتمام خط راه آهن گرگان – اینچه برون هستیم که ترکمنستان به دنبال این است این خط آهن را تا 15 روز آینده به اتمام برساند و به خط ریلی ما متصل کند و شرایط کرویدر ریلی در استان ما ایجاد شود.

استاندار در ادامه با بیان توضیحی در خصوص آتش سوزی های اخیر جنگل گلستان اظهار کرد: متاسفانه در اخبار آتش سوزی یک گزینش هایی از نوع گزینش های من وتویی شکل گرفت که اتش در گلستان با بطری و شاخه درخت خاموش می شود و دقیقا این اقدام از نوع اقدام دشمنانه بود.

احتمال عمدی بودن آتش سوزی های گلستان وجود دارد

وی تصریح کرد: رخ دادن 7 آتش سوزی در گلستان بی سابقه بوده است و احتمال عمد در این زمینه هست چون تمام این آتش سوزی ها با توجه به عرصه های زیاد جنگلی در استان فقط در جنگل گلستان رخ می دهد و حوزه های امنیتی و انتظامی ما در این حوزه حساس شده اند و پی گیری می کنند.

صادقلو افزود: واقعیت این بود که هلال احمر، محیط زیست و منابع طبیعی و همه مسئولان در اطفاء این حریق ها با توجه به امکانات خود همکاری کردند و این دور از واقعیت بود که آتش جنگل گلستان با بطری های کوچک آب خاموش می شود!

استاندار در ادامه از سند جامع اطفاء حریق در استان خبر داد و گفت: ما در دل یک سند جامع اطفاء حریق جنگل ها را چی گیری می کنیم و معتقد هستیم همه آتش سوزی ها در جنگل کار سافران نبوده است و امیدوار هستیم با پیشگیری هایی که صورت می گیرد این اتفاقات تکرار نشود.

وی در خصوص راه آهن گرگان- بجنورد و مشهد نیز گفت: این راه آهن ردیف بودجه ای خاص برای آن دیده شده است و فرم 215 آن نیز به اتمام رسیده است و در آینده نزدیک با قول معاونان راه و شهرسازی کشور در سه محور از گرگان- بجنورد و مشهد کار خود را آغاز می کند و ما در 93 حتمن کلنگ زنی این راه آهن را در استان خواهیم داشت.