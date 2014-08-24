به گزارش خبرگزاری مهر، «صندوق اعتباری هنر» قصد دارد که کلیه خدمات خود را به صورت آنلاین به جامعه فرهنگ و هنر کشور ارائه کند بنابراین کلیه اعضای صندوق که قبلا نسبت به ثبت نام و عضویت در این صندوق اقدام کرده‌اند ملزم هستند در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام مجدد و بهره مندی از خدمات صندوق اقدام کنند.

به منظور تکمیل و پالایش بانک اعضا، امکان دسته بندی در قالب گروه های تخصصی و ارائه خدمات مطلوب تر، کلیه اعضا صندوق اعتباری هنر حداکثر تا اول مهرماه فرصت دارند تا با مراجعه به سایت اینترنتی صندوق به نشانی http://honarcredit.ir/نسبت به انجام تشریفات و نام نویسی اقدام کنند تا به موقع از خدمات صندوق بهره مند شوند.

کلیه خدمات صندوق اعتباری هنر به صورت آنلاین ارائه خواهد شد لذا متقاضیان در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی صندوق نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات اقدام کنند.