به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گراميداشت هفته دولت و در راستاي توسعه خدمات الكترونيكي و ارتباطي، مراسم افتتاح شبكه امنيت ديتا و 513 پروژه ارتباطي و زيرساختي با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مجتمع انقلاب اسلامي تهران و نمايندگي‌ هاي سراسر كشور از جمله استان يزد برگزار شد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار يزد در اين مراسم با اشاره به تخصيص خوب اعتبارات در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در استان يزد و جايگاه خوب اين استان در ميان ساير استانهاي كشور بيان كرد: بخشي از پروژه‌هاي حوزه ارتباطي و زيرساختي كه امروز به صورت همزمان در سراسر كشور افتتاح شد، مربوط به استان يزد بود و تا پايان اين هفته، 346 طرح ديگر نيز در اين حوزه مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت.

عباسعلي رضايي عنوان كرد: بخشي از اين طرح ها مربوط به حوزه هاي مخابراتي و پست بانك و برخي ديگر فيبر نوري و افزايش پهناي باند بوده است.

وي با اشاره به اينكه پهناي باند در استان يزد نيز اكنون در وضعيت قابل قبولي است، بيان كرد: هر ميزان تقاضاي پهناي باند در استان يزد داشته باشيم، مشكلي براي پاسخگويي به آن وجود ندارد.

رضايي اظهار اميدواري كرد: با بهره برداري از طرح هاي ارتباطي در هفته دولت در استان يزد، شهرهاي اين استان گامي ديگر به شهر الكترونيك نزديك شوند.

وي با اشاره به افتتاح طرح هاي ديگري در حوزه هاي مختلف عمراني، صنعتي، كشاورزي و ... در يزد بيان كرد: اين طرح ها در همه مناطق استان يزد در طول هفته دولت افتتاح خواهند شد اما بيشتر طرح ها مربوط به مركز استان يزد است.