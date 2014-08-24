استان هرمزگان براي حفظ سطح اشتغال نیازمند 25 هزار فرصت شغلي است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اكرمي ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتي كه به مناسبت گراميداشت هفته دولت و تشریح عملکرد دستگاههاي زیر مجموعه وزارت تعاون در هرمزگان با حضور مديران اين دستگاهها در هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: در يك ساله اخير دولت تدبير و اميد، بيش از هفت هزار فرصت شغلي در استان ايجاد شده كه از اين تعداد بيش از 2 هزار و 800 مورد آن در چهار ماهه امسال ايجاد شده است.

وي اظهاراميدواري كرد: با برنامه ريزي ها و اهداف از پيش تعيين شده از جمله رصد و تعيين و تكليف طرحهاي نيمه تمام و ايجاد صنايع جديد در غرب بندرعباس و شرق استان، اين هدفگذاري ها محقق شود.

اكرمي به مزيتهاي نسبي استان براي ايجاد اشتغال اشاره كرد و بيان داشت: بخشهاي مختلف از جمله خدمات، صنعت و كشاورزي در استان زمينه مناسبي براي ايجاد اشتغال مي باشد كه بيشترين اشتغال ايجاد شده در بخش خدمات با 50 درصد، بخش صنعت 30 درصد و مابقي نيز در بخش كشاورزي است.

اين مسوول، ميزان نرخ بيكاري بهار امسال استان را 13 درصد عنوان و اضافه كرد: با توجه به وضعيت آب و هوايي استان و كاهش فعاليتهاي ساختماني و ساخت و ساز، تعداد كارگران فصلي كاهش يافته و همين امر سبب افزايش نرخ بيكاري استان در مقايسه با زمستان سال گذشته كه 4/7 درصد بود، است.

به گفته ي مديركل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان، با تحقق بخش اعظم فرصتهاي شغلي در شرق استان و افزايش توليدات و توسعه صنايع فولاد و آلومينيوم در غرب بندرعباس و همچنين به فعليت رساندن فرصتهاي شغلي در منطقه آزاد تجاري قشم بعنوان سه ضلع اشتغال استان، در بحث ايجاد اشتغال بايد به جايي رسيد كه نيروهاي فصلي و ساختماني در آمار اشتغال استان چشمگير نباشد.

اكرمي در ادامه بيان داشت: كاهش نرخ بيكاري نيازمند رشد اقتصادي مناسب است و بي ترديد رشد اقتصادي نيز نيازمند سرمايه گذاري داخلي و خارجي مي باشد كه بايد از طريق تعاملات خارجي سرمايه گذاران را جذب و فرصتهاي سرمايه گذاري را به آنان معرفي كرد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان اضافه كرد: يكي از اهداف دولت تدبير و اميد نيز ايجاد تعاملات بين المللي و جذب سرمايه گذار است كه استان هرمزگان نيز به تبعيت از سياست هاي اين دولت در امر سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران، پايان سال جاري اولين همايش بين المللي را بمنظور شناسايي فرصت هاي شغلي جديد و براي رونق اقتصادي استان با حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي برگزار مي كند.

وي در ادامه به دستاوردهاي يك ساله دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: مهم ترين عملكرد دولت ايجاد آرامش در داخل كشور و گسترش ارتباطات بين المللي و آزاد كردن بخشي از سرمايه هاي بلوكه شده كشور در خارج بمنظور بهبود فضاي كسب و كار و بازگشت شركاي خارجي به چرخه اقتصادي است و اجراي طرح بيمه سلامت در حوزه درمان، تعيين حداقل دستمزد كارگران با مشاركت كارگران و كارفرمايان بدون تنش، تقويت اصل سه جانبه گرايي، پرداخت مطالبات كارگران و بازنشستگان، نيازسنجي بازار كار استان و تعيين تكليف تعاوني هاي غيرفعال نيز از جمله مهم ترين اين اقدامات در كشور و استان بوده است.

به گفته اكرمي، بيش از شش هزار و 700 مورد بازرسي از كارگاهها، 7 هزار و 827 نفر ساعت برگزاري دوره هاي عمومي و تخصصي ايمني و بهداشت، معرفي بيش از يكهزار و 200 نفر واجد شرايط بيمه بيكاري به تامين اجتماعي، معرفي 253 مقرري بگير به فني و حرفه اي، نظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، بررسي و تاييد آيين نامه انظباط كار، تاسيس انجمن هاي صنفي و كارفرمايي، تاسيس شوراهاي اسلامي كار، برسي بيش از يكهزار و 500 دادخواست، ايجاد بيش از يكهزار و 600 فرصت شغلي از طريق تعاوني ها، جذب عضو در تعاوني ها، ارايه آموزشهاي تخصصي به تعاونگران، بازدید و برخورد چهره به چهره از کارگاه های تولیدی و جامعه هدف این اداره كل، اجراي برنامه هاي ورزشي وتفريحي و كمك به واحدهاي مشكل دار جهت حفظ سطح اشتغال از جمله اقدامات انجام شده اين اداره كل طي يك سال گذشته است.

248 دارو تحت پوشش بیمه سلامت ایران

در ادامه این نشست مدیرکل بیمه سلامت هرمزگان گفت:170 داروی بیماران صعب العلاج، 58 داروی بیماران خاص و20 قلم داروی نازائی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

مهرداد پاكدامن با اعلام این خبر، از تحت پوشش قرارگرفتن پیوند کلیه و مغز استخوان در آینده نزدیک خبرداد و بیان داشت: طرح بیمه سلامت همگانی با اهداف مختلفی همچون کاهش پرداخت از جیب مردم بابت درمان، جلوگیری از سقوط مردم به زیر خط فقر اجرایی شده و ثبت نام در این طرح تا پایان سال جاری استمرار می یابد.

پاکدامن افزود: بیماران هرمزگان در سال گذشته 14 میلیارد ریال برای هزینه های درمان خود پرداخت كردند که با اجرایی شدن طرح بیمه سلامت همگانی این رقم به پنج میلیارد ریال كاهش يافت.

در اين نشست "عبدالرضا امیری"مسوول بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون بانک تخصصی بخش تعاون می باشد که باید 80 درصد از تسهیلات خود را به بخش تعاونی ارائه کند اما سايرين نیز می توانند از منابع آن بهره مند شوند.

مدیرکل فنی و حرفه ای هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت فراگیری حرفه برای شاغل شدن، اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی هایی که برای شرق هرمزگان انجام شده اگر کسی در چهار شاخه صنعت ساختمان، تاسیسات، لوله کشی و شیلات آموزش دیده و ماهر باشد در آینده بیکار نمی ماند.

عزت الله اردشیری افزود: اکنون طرح مهندسین فردا با هدف ارائه دیدگاه مهارت محور به همراه دیدگاه دانش محور سعی در ایجاد تغییر در نگرش افراد به کودکان دارد.

وی یاد آور شد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای طرح مهندسین فردا را به منظور آموزش مهارت های عملی به عنوان پایه و اساسی برای توانمند سازی نیروی انسانی ماهر، متخصص وکارآفرین و همچنین ایجاد زمینه های اشتغال افراد قبل از ورود به دانشگاه اجرایی کرده است.

وی اضافه کرد: این طرح در 13 رشته آموزشی تدوین شده که توسط برخی مراکز آموزش فنی و حرفه ای در هرمزگان نیز اجرایی شده است.

وی با اشاره به طرح آموزش، تولید و بازار یابی سازمان فنی و حرفه ای، بیان کرد: در این طرح از کارآفرینان و افراد دارای ایده قابل تجاری سازی با ارائه آموزش های تولید و فروش حمایت می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای هرمزگان ابراز داشت: امسال در مرحله شهرستانی مسابقه های ملی مهارت 130 نفر در 19 رشته شرکت کردند که این تعداد در مرحله استانی به 45 نفر در 9 رشته رسید که از این تعداد 9 نفر در قالب هشت رشته به مسابقه های ملی مهارت اعزام می شوند.

اردشیری افزود: در سال گذشته 23 هزار نفر از اموزش های فنی و حرفه ای این سازمان بهره بردند و 23 هزار و 500 نفر در ارزشیابی مهارتی فنی و حرفه ای شرکت کردند.

مسئول بیمه صندوق اجتماعی روستاییان و عشایر هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت داشتن یک بازنشستگی مطمئن برای خانواده های روستایی و عشایر برای تامین آینده، گفت: تاكنون 10 هزار و 500 نفر عضو این صندوق در استان هستند.

محمدعلی دشوارگر بيان داشت: 153 هزار خانوار روستایی در استان زندگی می کنند که 98 هزار خانوار روستایی هرمزگان عضو هیچ صندوق بیمه اجتماعی نمی باشند.

وی اضافه كرد: تاكنون 52 خانوار روستایی در هرمزگان از مستمری استفاده می کنند.

دشوارگر اشاره کرد: میزان حق عضویت سالانه این صندوق بنا به انتخاب فرد بین یک میلیون و 200 هزار ریال تا سه میلیون ریال می باشد و دولت نیز دو برابر ميزان پرداختی وی را پرداخت می کند.