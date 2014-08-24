به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در مراسم بهره برداری از بیش از 500 پروژه زیرساختی شبکه مادر مخابراتی کشور اظهار داشت: وظیفه ما این است که سرویس خوب و باکیفیتی به مردم ارائه کنیم. بر این اساس، طی یکسال اخیر بارها به اپراتورها توصیه کرده ایم که خدمات باکیفیت در این حوزه ارائه کند، اما هم اکنون آنچه که شنیده می شود این است که مردم از بخشی از خدماتی که دریافت می کنند، راضی نیستند و از نظر ما در برخی از این سرویس ها شاهد کم فروشی هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد که تا اواخر سال 94 پروانه های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صادر شود.

وی افزود: قصد داریم محدودیت را در پروانه فعالیت شرکت های ارتباطی و مخابراتی برداریم و تکنولوژی را آزاد کنیم تا اپراتورها بتوانند سرویس های مختلفی را با تکنولوژی های روز دنیا عرضه کنند در این راستا در هفته جاری پروانه نسل سوم موبایل را صادر خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات در خصوص تصمیماتی که برخی نمایندگان مجلس برای انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات اتخاذ کرده بودند، بیان کرد: اهمیت شورای فناوری اطلاعات بر کسی پوشیده نیست و این شورا می تواند هماهنگ کننده بخش های مختلف IT در دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد و از این حیث با توجه به سیاست های کلان فضای مجازی کشور که برعهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده است ادغام این شورا در فضای مجازی صلاح نخواهد بود.

وی در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: تصمیمات خوبی در مورد هماهنگی و اجرای این شبکه گرفته شده است که ثمرات آن در آینده دیده می شود.

واعظی با انتقاد از حجم زیاد پروژه هایی که امروز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت افتتاح شد، بیان کرد: کارهای بزرگی با سرمایه گذاری بالا صورت گرفته است و زمانی که تمامی این پروژه ها با یکدیگر افتتاح می‌شود، از جنبه اطلاع رسانی آن کاسته خواهد شد. بر این اساس باید در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد تا استفاده کنندگان از مزایای این طرح ها بهره مند شوند.

وزیر ارتباطات با اشاره به استفاده از محصولات بومی در شبکه ارتباطات زیرساخت که فاز آزمایشی آن 27 اردیبهشت ماه در مسیر تهران- اصفهان راه اندازی شد، گفت: نتایج مثبتی از این پروژه دریافت کردیم و امروز در 13 مسیر شبکه انتقال را به کمک تجهیزات داخلی تجهیز کرده ایم.

وی افزود: در عرض یکسال توانستیم 5 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور پیاده سازی کنیم همچنین یک هزار و 500 کانال بین المللی را افزایش داده و ظرفیت پهنای باند داخل را از 500 گیگابیت به یک هزار و 210 گیگابیت بر ثانیه رساندیم.

واعظی خاطر نشان کرد: با وجود تمامی این اقدامات همچنان در این حوزه تاخیر داریم و عقب هستیم و این در حالی است که قرار است تا پایان چشم انداز 1404 رتبه اول منطقه در فناوری را کسب کنیم و هم اکنون رتبه ایران در مکان های 14 و 15 منطقه قرار دارد.