فارس وکرمان رتبه های نخست مبتلا به بیماری های قلبی وعروقی هستند

دکتر جواد کجوری فوق تخصص قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان کرد: امروزه استان فارس همانند استان کرمان در مقایسه با سایر استان های کشور مبتلا به بیماری قلبی یشتر از استان های بوده که بیانگر این است که استان فارس جزو رتبه های نخست مبتلایان به بیماریهای قلبی عروقی وکرونر هستند.

این پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیماری ژنتیکی قلیب وعروقی را عامل نخست وتعیین کننده این بیماری دانست و تاکید کرد: این موضوع به گونه ای است که در برخی از مواقع در برخی از شهرستان های استان فارس مبتلایان به بیماری قلبی وعروقی بیشتر از شهرستان های دیگر استان است.

مدیر گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازعامل بعدی در مبتلا شدن به بیماری قلبی وعروقی را جدی نگرفتن این موضوع و مصرف بی رویه غذاهای چرب ،فست فود وکم تحرکی اعلام کرد و یادآور شد: امروزه شایع ترین مرگ ومیر در بین افراد سکته قلبی است ضمن اینکه شروع بیماری عروق کرونر از سن 10 سالگی است.

این فوق تخصص قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی شیرازفرهنگ غلط واستفاده از پفک .چیپس غذای شور و عدم استفاده از غذاهای سالم در بین کودکان ونوجوانان را عاملی مهم از سوی خانواده ها بیان کرد وگفت: متاسفانه خانواده ها چندین توجهی به این موضوع ندارند و باعث می شود نوجوانان وسایر افراد خانوده زودتر از حد معمول به بیماری های عروقی مبتلا شوند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شیرازتاکید کرد: حتی گاهی مواقع مشاهده شده کودک 7 ساله ای همانند سایر سالمندان مبتلا به بیماری قلبی وعروقی جراحی باز قلب انجام دهد.

دکتر کجوری از خانواده ها خواست بمنظور مبتلا نشدن به بیماری قلبی وعروقی مصرف سبزیجات،میوه ورزش کردن وسایر غداهای سالم را حتما مورد توجه قرار دهند تا کمتر به بیماریهای عروقی مبتلا شوند.