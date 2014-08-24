40 درصد معادن قم نیروی فنی متخصص ندارند

سید رسول حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مملکت ما از نظر داشتن منابع طبیعی جایگاه پانزدهم را در دنیا دارد ولی صرف داشتن منابع طبیعی برای ایجاد ارزش افزوده کفایت نمی‌کند به همین دلیل قانون‌گذار تشکیل نظام مهندسی معدن را به منظور بهره‌برداری بهینه از این منابع ضروری دانست.

وی با اشاره به اینکه سازمان 12 سال از تشکیل این سازمان می‌گذرد گفت: 385 نفر از نیروهای متخصص استان در سازمان نظام مهندسی معدن قم با هدف افزایش بهره وری و حفظ و صیانت از معدن و ترویج فعالیت‌های معدنی عضویت دارند.

به گفته حسینی، در راستای افزایش بهره وری، قانون‌گذار الزام کرده که هر معدن باید دارای نیروی فنی متخصص باشند که در استان قم حدود 60 درصد معادن، نیروی فنی متخصص تمام وقت دارند.

وی گفت: معادنی که از این نیروی فنی برخوردار نیستند یا در حال رکود هستند و یا باید نظارت شوند تا نسبت به اجرای این قانون اهتمام داشته باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قم ادامه داد: سازمان نظام مهندسی معدن ابزار قانونی برای ملزم کردن معادن به استفاده از نیروی فنی متخصص ندارد و این ابزار در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است که باید قوی‌تر عمل کند.

