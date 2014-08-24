ساسان عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اخیرا زلزله هایی که در ایلام اتفاق افتاده، تنها به این دلیل است که در منطقه زاگرس یه وجود می آید و زلزله های زاگرسی هم به صورت هجوم لرزه ای است که این موضوع در سال های گذشته نیز دیده می شده و موضوع جدیدی نیست.

وی با بیان اینکه همیشه انتظار زلزله های زاگرسی را در این مناطق داریم اظهار داشت: این زلزله ها به صورت هجوم لرزه ای در زاگرس اتفاق می افتد و تا شش ماه این پس لرزه ها وجود دارد و پیش بینی می شود تا سه ماه آینده این پس لرزه های زاگرسی در ایلام اتفاق بیافتد.

قائم مقام رئیس پژوهشگاه زلزله با بیان اینکه زلزله های زاگرسی، زلزله های متوسط با تکرار زیاد هستند، تاکید داشت: در زلزله های زاگرسی انرژی به صورت کم کم و تدریجی آزاد می شود و اگر بدین صورت انرژی زمین تخلیه نشود میزان زلزله ویران کننده خواهد بود.

وی افزود: از آنجایی که 90 درصد مساحت ایران زلزله خیز است، پیش بینی می شود که همچنان زلزله هایی در کشور دیده شود.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله خاطر نشان کرد: در ایران زلزله های نزدیک به هم و پشت سر هم دیده می شود و ما با وجود پژوهشگاههای فعال در این زمینه فقط می توانیم از مکان زلزله خبر دهیم ولی زمان زلزله در هیچ جای دنیا به مدت طولانی پیش بینی نمی شود.

وی در ادامه گفت: فقط در برخی کشورها چند ثانیه قبل از وقوع زلزله پیش بینی شود که در چند ثانیه قبل نمی توان کار خاصی انجام داد.

عشقی با بیان اینکه زلزله هایی که در مناطق ایران اتفاق افتاده نمی تواند نشان از زلزله در تهران داشته باشد، یادآور شد: زلزله های اخیر در برخی نقاط ایران هیچگونه ارتباط منطقی به زلزله در مناطق دیگر ندارد و فقط وجه مشترک این زلزله ها این است که در فلات ایران اتفاق می افتند.

عشقی افزود: زلزله های مناطق لرزنده ایران به یکدیگر ارتباط مستقیمی ندارند و هرکدام از این مناطق ساز و کار خودشان را دارند.

وی با بیان اینکه مردم ایران باید آمادگی زلزله را داشته باشند ولی نگران نباشند، گفت: در تاریخ طولانی ایران زمین در مناطقی زلزله می آید که دراین مناطق قبلا زلزله اتفاق افتاده است.

عشقی در پاسخ به این سوال که ژاپنی ها در شبکه های مجازی در خصوص زلزله های ایران اظهار نظرکرده اند، پاسخ داد: ما احتیاجی به تحقیقات سایر کشورها نداریم و می توانیم توسط پژوهشگاههایی که به صورت شبانه روزی فعال هستند مکان های زلزله را پیش بینی کنیم به دلیل آنکه فقط ما در منطقه هستیم و دستگاهها نیز در منطقه از دقت بالاتری برخوردار هستند تا اینکه دستگاهها در مناطق دورتری باشند و مااعتنایی به این پیشگویی ها نخواهیم کرد.

وی هشدارهایی را به مردم داد و گفت: مقاوم سازی ساختمان ها، بیمارستان ها و محل های زندگی و کار ضروری است، تا در صورت زلزله کمترین آسیب مالی و جانی به افراد وارد شود.