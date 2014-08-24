اعدام هشت نفر به اتهام انجام حملات تروریستی در سین کیانگ چین

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از اعدام هشت نفر در چین به اتهام انجام حملات تروریستی در استان سین کیانگ در غرب این کشور خبر داد.

سین کیانگ استان مسلمان نشین چین است که پکن مردم آن را به تلاش برای استقلال و جدایی از چین متهم می کند در همین رابطه درگیری هایی میان پلیس چین و مردم این استان رخ داده که در اغلب آنها تعدادی زیادی از ساکنان این استان کشته شده اند.

گفتنی است در ناآرامیهای اخیر در سین کیانگ که بین چینیهای قبیله هان و اقلیت مسلمان ساکن این منطقه در گرفت، صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند.