حضور نیروی انسانی متخصص اولویت اول آتش نشانی شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت ظهر یکشنبه در بازدید از آموزش چریک های آتش نشانی تصریح کرد: حضور نیروی انسانی متخصص و کار آمد مهمترین فاکتور موفقیت یک مجموعه است.

وی تصریح کرد: امکانات و ابزار در رسیدن به موفقیت لازم و ضروری است اما 70 درصد کار آمدی یک مجموعه به نیروهای متخصص بستگی دارد.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه نباید از آموزش نیروی کار غافل شد، افزود: استفاده از توان ارتش برای آموزش نیروهای آتش نشان از مهمترین کارهای آموزشی در این مجموعه بود که با همکاری ارتش در حال انجام است که باید تداوم داشته باشد.

پاک فطرت تاکید کرد: آموزش باعث بیمه شدن نیروی کار و ادامه کسب موفقیت می شود که در این راه نباید کوتاهی کرد.

وی یادآور شد: کار پژوهشی نیز باید در اولویت فعالیت ها قرار داده شود که در این خصوص امیدوارم در آتش نشانی شیراز این اتفاق روی دهد.

شهردار شیراز با بیان اینکه مجموعه آتش نشانی شیراز با گذشته تفاوت کرده، گفت: تا چند سال پیش سازمان آتش نشانی با مشکلات فراوانی مواجه بود و هیچکس حاضر نبود مسئولیت این مجموعه را بر عهده بگیرد اما امروز وضعیت با گذشته متفاوت شده است.

پاک فطرت با اشاره به اینکه یک آتش نشان باید دارای خصوصیت های مختلفی باشد گفت: توان جسمی، روحی و ضریب هوشی بسیار بالا از خصوصیت های مهم یک آتش نشان است.