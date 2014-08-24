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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۴۶

شاه حسینی:

استان سمنان در 3 شاخص کتابخانه ای کشور رتبه دوم را کسب کرد

استان سمنان در 3 شاخص کتابخانه ای کشور رتبه دوم را کسب کرد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان از کسب رتبه دوم این استان در سه شاخص کتابخانه ای کشور خبر داد و گفت: در سه شاخص تعداد کتابخانه، تعداد کتاب و زیربنا در جایگاه دومی کشور قرار داریم و این ارتقای شاخص ها، با همت و تلاش مضاعف کتابداران و مسئولان کتابخانه ها انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاه حسینی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان ضمن بیان اینکه هرگاه در عرصه فرهنگ، زمینه و بستر ایجاد شود شاهد رشد و توسعه خواهیم بود اظهار داشت: بر اساس استناد به آمار نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر 46 کتابخانه نهادی، 16 کتابخانه مشارکتی، دو باب کتابخانه مستقل و در مجموع 64 کتابخانه عمومی در استان سمنان مشغول فعالیت هستند.

وی از دستیابی استان سمنان به سند چشم انداز 1404 از نظر شاخص فضای کتابخانه ای خبر داد و افزود: این استان از نظر شاخص عضو، منابع و فضای کتابخانه ای در کشور مقام دوم را دارد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه مسئولان با بیان کارهای انجام شده و عملکرد دستگاه اجرایی تلاش می کنند امیدواری در مردم را افزایش دهند عنوان کرد: کتابداران نگهبان کتاب نیستند، رسالت کتاب‌دار، مشاوره و راهنمایی در راستای مطالعه مفید برای افزایش بصیرت جامعه و ارتقاء سطح دانایی و توانایی افراد و مراجعان به کتابخانه‌ها است.

شاه حسینی با بیان اینکه بیش از 52 هزار نفر، عضو کتابخانه های عمومی سمنان هستند گفت: این تعداد هشت درصد جمعیت استان را شامل می شود و با رتبه دوم کشوری، طبق سند چشم انداز باید به 35 درصد برسیم.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر 961 هزار و 766 جلد کتاب، در کتابخانه های استان موجود است اظهار داشت: در استان سمنان به ازای هر نفر، 1.48 کتاب وجود دارد و از این نظر نیز سمنان در رتبه دوم کشور قرار دارد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان در خاتمه افزود: در حال حاضر 29هزار و 41 مترمربع فضای کتابخانه ای در استان وجود دارد که به ازای هر صد نفر چهار مترمربع است و خوشبختانه به یاری خداوند و مسئولان استانی در این شاخص به سند چشم انداز 1404 رسیده ایم.

کد مطلب 2356369

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