به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «پنجمین خورشید» در 21 قسمت 38 دقیقه ای به زبان بوسنیایی زبانگردانی و از روز یکشنبه 2 شهریورماه هر روز از سیمای بوسنیایی این شبکه برون‌مرزی پخش می‌شود.

این مجموعه داستانی اجتماعی- تخیلی دارد و قصه دو دوست صمیمی به نام‌های محسن و همایون را روایت می‌کند که در سال ۶۴ و در وضعیت بد اقتصادی زندگی می‌کنند. آنها طی حادثه ای، یک عتیقه خاص پیدا می‌کنند که قابلیت سفر در زمان را دارد. محسن همراه عتقیه ۲۴ سال در زمان سفر می‌کند و در سال ۱۳۸۸ در تهران امروز خود را می یابد. محسن در این سفر با پدیده های جدید و دور از ذهن مواجه شده و همچنین دلبسته دختری به نام هما می‌شود. در این بین اتفاقات متعدد دیگری نیز برای او رخ می دهد که مجبور به بازگشت به سال ۶۴ می‌شود.

بازیگرانی همچون حمید گودرزی، شبنم قلی خانی، مریم کاویانی، شهرام قائدی، مهدی سلوکی، انوشیروان ارجمند، مهوش صبرکن، کامیار محبی، عسگر قدس، حسن نجفی و پندار اکبری در «پنجمین خورشید» به ایفای نقش پرداخته اند.

این سریال توسط حسین ظریف میرزاییان ترجمه شده و ندیم بگوویچ ویراستاری آن را بر عهده داشته است. تدوینگر آن نیز مهدی سعادت احمدنیا بوده است. این مجموعه تلویزیونی هر روز ساعت 13:12 به وقت تهران پخش می شود. بازپخش آن نیز در ساعت 23:30 همان روز خواهد بود.



