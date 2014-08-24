72 پروژه کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برنامه های بزرگداشت هفته دولت افزود: برای اجرای این طرح ها 342 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که با بهره برداری از آنها برای 256 نفر ایجاد اشتغال می شود.

وی با بیان اینکه پروژه های یاد شده 218 خانوار را تحت پوشش خود قرار می دهد ادامه داد: بیشترین تعداد طرح ها مربوط به بخش آب و خاک می باشد که شامل 34 طرح با اعتبار 24 میلیارد ریال است.

کریم زاده عنوان گرد: 19 پروژه مربوط به بخش دام می باشد که شامل تولیدات دامی، مرغداری، زنبورداری و نوغانداری است.

وی گفت: هشت پروژه مربوط به بخش صنایع کشاورزی، واحدهای سردخانه ای و بسته بندی بوده و منابع طبیعی نیز دارای چهار طرح افتتاحی می باشد.

کریم زاده یادآور شد: بقیه طرح ها نیز مربوط به حوزه های تعاون روستایی و تولیدات گیاهی است که در طول این هفته بهره برداری از آنها آغاز می شود.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه 18 عنوان برنامه در هفته دولت در جهاد کشاورزی استان اجرا می شود گفت: برگزاری مراسم غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدای جهاد کشاروزی، برگزاری مسابقات ورزشی، مسابقه مقاله نویسی، دیدار تشکلهای کشاورزی با استاندار از جمله این برنامه ها هستند.

کریم زاده ادامه داد: به خاطر پایین بودن ارزش افزوده محصولات کشاورزی نیازمند حمایت از این بخش هستیم.

این استان با دارا بودن 800 هزار هکتار اراضی زیرکشت جزو استانهایی است که قطب تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود.

آذربایجان غربی با تولید 6 درصد از محصولات کشاورزی کشور نیازمند حمایت بسیار دولت و همکاری بانکها با بخش کشاورزی است.